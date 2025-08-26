Jest deklaracja strony ukraińskiej w sprawie pochówków szczątków Polaków w Puźnikach. Pełniąca obowiązki ministry kultury i strategicznej komunikacji Ukrainy Tetiana Bereżna zapowiedziała udział w pogrzebach, które zaplanowano na 6 września.

Ekshumacja w Puźnikach / Wojciech Olkusnik / East News

To głęboki gest szacunku, który pokazuje, że nawet mimo różnego traktowania oddzielnych wydarzeń historycznych jesteśmy w stanie jednoczyć się w hołdzie dla pamięci. Jest to nie tylko symbol, ale i konkretne świadectwo dialogu, który należy kontynuować - powiedziała ministra.

W komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej jej resortu, podkreślono, że Bereżna zamierza uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej w Puźnikach. Zadeklarowała to w rozmowie w Kijowie z szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącym Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawłem Kowalem.

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac ekshumacyjnych, które przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja, odnaleziono tam szczątki 42 osób.

Kowal wyjaśnił, że spotkał się z Bereżną w poniedziałek, podczas śniadania modlitewnego z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Tematem rozmowy były kwestie dziedzictwa kulturowego i muzeów w kontekście odbudowy Ukrainy, a także zainteresowanie współpracą z Polską - napisał na platformie X.