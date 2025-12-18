Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą upłynąć pod znakiem poważnych utrudnień dla podróżnych w całej Europie. Pracownicy lotnisk i linii lotniczych zapowiadają strajki, domagając się lepszych warunków pracy i wyższych płac. Protesty mogą skutkować opóźnieniami, odwołaniami lotów oraz dłuższymi kolejkami do odprawy i odbioru bagażu.

Planujesz lot w okresie świątecznym? W UE będą protesty na lotniskach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W grudniu i styczniu w wielu europejskich krajach zaplanowano strajki pracowników lotnisk i linii lotniczych, co może powodować opóźnienia i odwołania lotów.

Największe utrudnienia spodziewane są we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie protesty obejmują zarówno obsługę naziemną, jak i załogi pokładowe.

Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i mogą mieć prawo do nowego biletu lub odszkodowania w przypadku zakłóceń.

Możliwe utrudnienia opisał portal euronews.com.

Wielka Brytania: Strajki na lotniskach w Londynie

Utrudnienia mogą czekać na podróżujących przez londyńskie lotnisko Luton. W dniach 19-22 oraz 26-29 grudnia pracownicy obsługi naziemnej easyJet odejdą od stanowisk, co może skutkować opóźnieniami przy odprawie i odbiorze bagażu.

Z kolei na lotnisku Heathrow od 22 do 24 oraz 26 grudnia protestować będą członkowie załóg pokładowych Scandinavian Airlines Services (SAS). Utrudnienia mogą dotknąć lotów do Kopenhagi, Sztokholmu i Oslo. Związkowcy podkreślają, że niskie płace zmuszają pracowników do korzystania z banków żywności podczas pobytów w drogich skandynawskich miastach.

Firma wykorzystuje dobrą wolę swoich pracowników i teraz będzie odpowiedzialna za odwołane, świąteczne loty - powiedział Callum Rochford, przedstawiciel związkowców.

Hiszpania: Trwające strajki obsługi bagażowej

Od lata w Hiszpanii trwają cotygodniowe strajki pracowników firmy Azul Handling, obsługującej Ryanaira. Do końca grudnia protesty będą odbywać się w środy, piątki, soboty i niedziele w godzinach 5-9, 12-15 oraz 21-24.

Pasażerowie Ryanair mogą zatem napotkać dłuższe kolejki i opóźnienia w odprawie i odbiorze bagażu na następujących lotniskach: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madryt-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sewilla, Teneryfa Południowa i Walencja.

Kolejne protesty we Włoszech już w styczniu

9 stycznia włoski związek zawodowy CUB Transporti zapowiada kolejny czterogodzinny strajk (13:00-17:00) na lotniskach w całym kraju. Tego samego dnia 24-godzinny protest planują pracownicy Swissport Italia na lotnisku Mediolan-Linate. 31 stycznia możliwe są zakłócenia na lotnisku w Weronie z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego.

Prawa pasażerów przy opóźnionym lub odwołanym locie (UE)

Prawa podróżnych w UE reguluje rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Obowiązuje ono, gdy:

lot startuje z UE (niezależnie od linii), lub

ląduje w UE i jest obsługiwany przez przewoźnika z UE.

Opóźnienie lotu

Jeśli lot jest opóźniony:

2+ godz. (loty do 1500 km),

3+ godz. (1500-3500 km),

4+ godz. (powyżej 3500 km),

pasażer ma prawo do:

posiłków i napojów,

dwóch bezpłatnych kontaktów (telefon/e-mail),

noclegu i transportu do hotelu (jeśli konieczne).

Jeśli dotrzesz do celu 3 godziny lub więcej po planowanym czasie, możesz mieć prawo do odszkodowania (jak przy odwołaniu lotu).

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

zwrotu kosztu biletu lub

zmiany planu podróży (najwcześniejszy możliwy lot lub w innym terminie).

Dodatkowo przysługuje odszkodowanie, chyba że:

poinformowano o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, lub

przyczyną były nadzwyczajne okoliczności (np. ekstremalna pogoda).

Wysokość odszkodowania

250 € - loty do 1500 km

400 € - loty 1500-3500 km

600 € - loty powyżej 3500 km

Nadzwyczajne okoliczności

Linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania, jeśli opóźnienie/odwołanie było spowodowane m.in.: złymi warunkami pogodowymi, zagrożeniem bezpieczeństwa, strajkiem kontroli ruchu lotniczego. Nawet wtedy nadal przysługuje prawo do opieki (posiłki, nocleg).