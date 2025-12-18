Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą upłynąć pod znakiem poważnych utrudnień dla podróżnych w całej Europie. Pracownicy lotnisk i linii lotniczych zapowiadają strajki, domagając się lepszych warunków pracy i wyższych płac. Protesty mogą skutkować opóźnieniami, odwołaniami lotów oraz dłuższymi kolejkami do odprawy i odbioru bagażu.
- W grudniu i styczniu w wielu europejskich krajach zaplanowano strajki pracowników lotnisk i linii lotniczych, co może powodować opóźnienia i odwołania lotów.
- Największe utrudnienia spodziewane są we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie protesty obejmują zarówno obsługę naziemną, jak i załogi pokładowe.
- Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i mogą mieć prawo do nowego biletu lub odszkodowania w przypadku zakłóceń.
Możliwe utrudnienia opisał portal euronews.com.
Utrudnienia mogą czekać na podróżujących przez londyńskie lotnisko Luton. W dniach 19-22 oraz 26-29 grudnia pracownicy obsługi naziemnej easyJet odejdą od stanowisk, co może skutkować opóźnieniami przy odprawie i odbiorze bagażu.
Z kolei na lotnisku Heathrow od 22 do 24 oraz 26 grudnia protestować będą członkowie załóg pokładowych Scandinavian Airlines Services (SAS). Utrudnienia mogą dotknąć lotów do Kopenhagi, Sztokholmu i Oslo. Związkowcy podkreślają, że niskie płace zmuszają pracowników do korzystania z banków żywności podczas pobytów w drogich skandynawskich miastach.
Firma wykorzystuje dobrą wolę swoich pracowników i teraz będzie odpowiedzialna za odwołane, świąteczne loty - powiedział Callum Rochford, przedstawiciel związkowców.
Od lata w Hiszpanii trwają cotygodniowe strajki pracowników firmy Azul Handling, obsługującej Ryanaira. Do końca grudnia protesty będą odbywać się w środy, piątki, soboty i niedziele w godzinach 5-9, 12-15 oraz 21-24.
Pasażerowie Ryanair mogą zatem napotkać dłuższe kolejki i opóźnienia w odprawie i odbiorze bagażu na następujących lotniskach: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madryt-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sewilla, Teneryfa Południowa i Walencja.
9 stycznia włoski związek zawodowy CUB Transporti zapowiada kolejny czterogodzinny strajk (13:00-17:00) na lotniskach w całym kraju. Tego samego dnia 24-godzinny protest planują pracownicy Swissport Italia na lotnisku Mediolan-Linate. 31 stycznia możliwe są zakłócenia na lotnisku w Weronie z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego.
Prawa podróżnych w UE reguluje rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Obowiązuje ono, gdy:
- lot startuje z UE (niezależnie od linii), lub
- ląduje w UE i jest obsługiwany przez przewoźnika z UE.
Opóźnienie lotu
Jeśli lot jest opóźniony:
- 2+ godz. (loty do 1500 km),
- 3+ godz. (1500-3500 km),
- 4+ godz. (powyżej 3500 km),
pasażer ma prawo do:
- posiłków i napojów,
- dwóch bezpłatnych kontaktów (telefon/e-mail),
- noclegu i transportu do hotelu (jeśli konieczne).
Jeśli dotrzesz do celu 3 godziny lub więcej po planowanym czasie, możesz mieć prawo do odszkodowania (jak przy odwołaniu lotu).
Odwołanie lotu
W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:
- zwrotu kosztu biletu lub
- zmiany planu podróży (najwcześniejszy możliwy lot lub w innym terminie).
Dodatkowo przysługuje odszkodowanie, chyba że:
- poinformowano o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, lub
- przyczyną były nadzwyczajne okoliczności (np. ekstremalna pogoda).
Wysokość odszkodowania
- 250 € - loty do 1500 km
- 400 € - loty 1500-3500 km
- 600 € - loty powyżej 3500 km
Nadzwyczajne okoliczności
Linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania, jeśli opóźnienie/odwołanie było spowodowane m.in.: złymi warunkami pogodowymi, zagrożeniem bezpieczeństwa, strajkiem kontroli ruchu lotniczego. Nawet wtedy nadal przysługuje prawo do opieki (posiłki, nocleg).