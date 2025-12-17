Dobra wiadomość dla miłośników podróży do Azji Południowo-Wschodniej. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie nowego, całorocznego połączenia z Warszawy do Bangkoku w Tajlandii. Inauguracyjny rejs zaplanowano na 26 października 2026 roku.

LOT uruchamia bezpośrednie loty z Warszawy do Bangkoku / Michał Żebrowski / East News

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają całoroczne połączenie z Warszawy do Bangkoku, a pierwszy rejs zaplanowano na 26 października 2026 roku.

Loty będą realizowane pięć razy w tygodniu nowoczesnymi Boeingami 787 Dreamliner, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

Nowa trasa wzmacnia siatkę dalekodystansowych połączeń LOT-u, obejmującą już m.in. Tokio, Seul, Delhi i San Francisco (od 2026 r.).

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Loty do stolicy Tajlandii będą realizowane pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele (start z Warszawy o godz. 14:25). W drogę powrotną podróżni udadzą się również pięć dni tygodniowo - w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele - (wylot o godz. 8:45).

Rejsy z Polski do Tajlandii potrwają w okresie zimowym 10 godz. i 20 minut, a na trasie powrotnej - 11 godz. i 55 minut.

Kolejne połączenie dalekodystansowe

Nowa trasa to kolejny krok w rozwoju siatki połączeń dalekodystansowych (niedawno ogłoszono uruchomienie połączenia do San Francisco) - podkreśla nasz narodowy przewoźnik, zwracając uwagę na popularność Tajlandii jako kierunku turystycznego i biznesowego. Rejsy będą obsługiwane nowoczesnymi Boeingami 787 Dreamliner.

Bilety na trasę Warszawa-Bangkok są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center oraz w biurach LOT Travel.

LOT realizuje m.in. bezpośrednie połączenia z Polski do Tokio, Seulu, Delhi czy Mumbaju.