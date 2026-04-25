Donald Trump spędził pół nocy na publikowaniu postów w mediach społecznościowych. Analiza jego aktywności na Truth Social sugeruje, że 79-letni prezydent spał zaledwie kilka godzin - może to być zdecydowanie za krótko, biorąc pod uwagę, że zdarza mu się zamknąć oczy podczas oficjalnych wydarzeń.

Donald Trump na zdjęciu z 2020 roku / JIM WATSON/AFP / East News

W nocy z czwartku na piątek, między godziną 00:05 a 2:45 czasu lokalnego, Donald Trump opublikował serię wpisów na platformie społecznościowej Truth Social. Następnie wrócił do publikowania już o godz. 7:33 - zwraca uwagę amerykański portal Daily Beast.

Wśród nocnych postów znalazły się m.in. ataki na lidera demokratów w Senacie Chucka Schumera, gratulacje dla nowego kierownictwa związku zawodowego straży granicznej, udostępnienia wypowiedzi senatora Mike'a Lee i Elona Muska, a także materiały promujące teorie spiskowe, jakoby Hillary Clinton sfabrykowała śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku.

Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował także zrzut ekranu wpisu z platformy X, w którym fałszywie przypisano pozytywną wypowiedź na jego temat aktorowi Clintowi Eastwoodowi. Serwis weryfikujący wypowiedzi PolitiFact ustalił, że cytat z 2020 roku należy w rzeczywistości do byłego przedstawiciela stanu New Hampshire, Freda Doucette'a.

Kto publikuje nocą?

Według źródeł cytowanych przez brytyjski dziennik "Independent", nocne posty mogą być publikowane zarówno przez samego Donalda Trumpa, jak i przez jego współpracowników, którzy nadrabiają zaległości z poprzedniego dnia.

Zaprzecza, by przysypiał

Amerykański prezydent często podkreśla, że "mało śpi", a jego współpracownicy zaznaczają, że jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. Choć on sam i jego otoczenie przekonują, że doskonale radzi sobie z niewielką ilością snu, to - jak pisze "Independent" - dziennikarze i obserwatorzy wielokrotnie zauważali, że podczas długich spotkań czy konferencji prasowych amerykański prezydent przysypia.

Ostatnio miało to miejsce podczas czwartkowego wystąpienia w Gabinecie Owalnym, gdzie gospodarz Białego Domu na kilka sekund zamykał oczy.