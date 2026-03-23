"Premier Węgier Viktor Orban musi wygrać wybory. Nie może ich wygrać pupilek salonów brukselskich, którego zadaniem jest gra w orkiestrze unijnych federalistów. Później musimy odsunąć reżim od władzy w Polsce. To nasze zadanie" - taki wpis w poniedziałek po południu opublikował poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
"Premier Węgier Viktor Orban musi wygrać wybory. Nie może ich wygrać pupilek salonów brukselskich, którego zadaniem jest gra w orkiestrze unijnych federalistów. Później musimy odsunąć reżim od władzy w Polsce. To nasze zadanie" - napisał poseł PiS Michał Wójcik.
Polityk Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczając "To nasze zdanie", zasugerował, że prezentuje opinię całego ugrupowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. 11 marca, a więc miesiąc przed wyborami, sondaże pokazywały, że upadek rządów wieloletniego premiera Węgier nigdy nie był tak bliski. Centroprawicowa TISZA, kierowana przez byłego członka rządu Petera Magyara, cieszyła się poparciem 53 proc. zdecydowanych wyborców. Fidesz Orbana popierało 39 proc. ankietowanych.
W czwartek, 19 marca, Viktor Orban zablokował 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy. Poinformował o tym na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Jak podawała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, szef Rady Europejskiej Antonio Costa miał powiedzieć za zamkniętymi drzwiami, że jest to niedopuszczalne. Na ulicach Budapesztu można zobaczyć dziesiątki, o ile nie setki antyukraińskich i antyunijnych plakatów. Opozycja wskazuje, że to "zdrada nie tylko Ukrainy, również węgierskiego interesu narodowego".
W Budapeszcie najczęściej pojawia się plakat przedstawiający uśmiechniętą twarz prezydenta Ukrainy z ostrzeżeniem: "Nie pozwólmy, aby to Zełenski śmiał się ostatni". Banner reklamuje tzw. konsultacje narodowe, w ramach których rząd pyta obywateli o stosunek do pomocy udzielanej Kijowowi przez UE, regularnie apelując przy tym o głosowanie przeciwko wspieraniu sąsiada.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski określił dzisiaj Viktora Orbana mianem "najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Europie", oceniając, że "Nawrocki bierze udział w kampanii Viktora Orbana". Orban to jest ktoś, kto jest sojusznikiem Putina, to jest pieszczoch Putina - tak z kolei mówił na naszej antenie gość Porannej rozmowy w RMF FM, którym był Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
23 marca to Dzień Przyjaźni Polsko–Węgierskiej i z tej okazji dziś w Przemyślu spotykali się prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki oraz Węgier Tamás Sulyok. Nawrocki ma się także spotkać w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. W przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy - powiedział dziś prezydent.
Jak opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich, podstawowymi cechami partii Fidesz, którą dowodzi Orban, jest to, że przejęła ona kontrolę nad większością instytucji państwowych, w tym wymiarem sprawiedliwości i mediami publicznymi, co utrudnia funkcjonowanie opozycji i zapewnia trwałość rządów. Orban otwarcie odrzuca zachodnie wzorce liberalne i prowadzi przyjazną politykę wobec Rosji oraz Chin, regularnie spotykając się z Władimirem Putinem.