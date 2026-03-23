"Premier Węgier Viktor Orban musi wygrać wybory. Nie może ich wygrać pupilek salonów brukselskich, którego zadaniem jest gra w orkiestrze unijnych federalistów. Później musimy odsunąć reżim od władzy w Polsce. To nasze zadanie" - taki wpis w poniedziałek po południu opublikował poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

Po lewej zdj. Departamentu Komunikacji Premiera Węgier przedstawia Viktora Orbana, lidera rządzącej partii Fidesz przemawiającego 22 marca; po prawej: polityk Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik, zdj. archiwalne / PAP, Akos Kaiser HANDOUT/ Dawid Wolski/East News / PAP

Poparcie Orbana. Wójcik: To nasze zdanie

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczając "To nasze zdanie", zasugerował, że prezentuje opinię całego ugrupowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

/ Michał Wójcik, X (@mwojcik_) /

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia . 11 marca, a więc miesiąc przed wyborami, sondaże pokazywały, że upadek rządów wieloletniego premiera Węgier nigdy nie był tak bliski . Centroprawicowa TISZA, kierowana przez byłego członka rządu Petera Magyara, cieszyła się poparciem 53 proc. zdecydowanych wyborców. Fidesz Orbana popierało 39 proc. ankietowanych.

Tak Viktor Orban walczy o głosy

W czwartek, 19 marca, Viktor Orban zablokował 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy . Poinformował o tym na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Jak podawała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, szef Rady Europejskiej Antonio Costa miał powiedzieć za zamkniętymi drzwiami, że jest to niedopuszczalne. Na ulicach Budapesztu można zobaczyć dziesiątki, o ile nie setki antyukraińskich i antyunijnych plakatów. Opozycja wskazuje, że to "zdrada nie tylko Ukrainy, również węgierskiego interesu narodowego".

Antyukraińskie plakaty wyborcze w Budapeszcie, marzec 2026 / Jaap Arriens / East News

W Budapeszcie najczęściej pojawia się plakat przedstawiający uśmiechniętą twarz prezydenta Ukrainy z ostrzeżeniem: "Nie pozwólmy, aby to Zełenski śmiał się ostatni". Banner reklamuje tzw. konsultacje narodowe, w ramach których rząd pyta obywateli o stosunek do pomocy udzielanej Kijowowi przez UE, regularnie apelując przy tym o głosowanie przeciwko wspieraniu sąsiada.

Antyukraińskie i antyunijne billboardy na Węgrzech w ramach kampanii wyborczej Viktora Orbana, marzec 2026 / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski określił dzisiaj Viktora Orbana mianem "najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Europie", oceniając, że "Nawrocki bierze udział w kampanii Viktora Orbana". Orban to jest ktoś, kto jest sojusznikiem Putina, to jest pieszczoch Putina - tak z kolei mówił na naszej antenie gość Porannej rozmowy w RMF FM, którym był Marcin Kierwiński , minister spraw wewnętrznych i administracji.

23 marca to Dzień Przyjaźni Polsko–Węgierskiej i z tej okazji dziś w Przemyślu spotykali się prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki oraz Węgier Tamás Sulyok. Nawrocki ma się także spotkać w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. W przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy - powiedział dziś prezydent.

Jak opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich, podstawowymi cechami partii Fidesz, którą dowodzi Orban, jest to, że przejęła ona kontrolę nad większością instytucji państwowych, w tym wymiarem sprawiedliwości i mediami publicznymi, co utrudnia funkcjonowanie opozycji i zapewnia trwałość rządów. Orban otwarcie odrzuca zachodnie wzorce liberalne i prowadzi przyjazną politykę wobec Rosji oraz Chin, regularnie spotykając się z Władimirem Putinem.