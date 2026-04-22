Ponad 2 promile alkoholu miał kierowca BMW, który uderzył autem w budynek w gminie Annopol na Lubelszczyźnie. 24-latek wsiadł za kierownicę bez uprawnień.

Policjanci relacjonują, że 24-letni kierowca BMW stracił panowanie nad autem i wjechał w budynek gospodarczy. Później uciekł, nie informując służb o tym zdarzeniu.

Nieodpowiedzialny kierowca został szybko namierzony. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że podróżowały z nim inne osoby, które również uciekły po uderzeniu w budynek.

Po wytrzeźwieniu 24-latek usłyszał zarzuty. Odpowie za jazdę po pijanemu, spowodowanie kolizji i kierowanie autem bez uprawnień. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka kara finansowa, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd może również orzec przepadek auta, którym kierował.