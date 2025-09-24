Chińczycy ogłaszają sukces. Unoszący się w powietrzu turbinowy system energetyczny chińskiej produkcji pomyślnie zakończył swój pierwszy lot w Hami, w północno-zachodniej części kraju. Ma być największym tego typu generatorem energii wiatrowej.

System przeszedł rygorystyczne testy, w tym pełny montaż na pustyni oraz próby ciągłego uruchamiania i wycofywania przy silnym wietrze.  

S1500, komercyjny system energetyczny o mocy megawatowej, przypominający sterowiec, który pozyskuje energię w powietrzu, ma 60 metrów długości, 40 metrów szerokości i 40 metrów wysokości - informuje People's Daily. To czyni go zdecydowanie największym pływającym generatorem energii wiatrowej kiedykolwiek zbudowanym, według Beijing SAWES Energy Technology Co., Ltd., jednego z deweloperów tej maszyny.

Główne skrzydło nośne S1500 oraz pierścieniowe skrzydło tworzą razem ogromny kanał, w którym mieści się 12 zestawów turbinowo-generatorowych, z których każdy ma moc 100 kW. Wykorzystując stały, wysokogórski strumień powietrza, wirniki przetwarzają wiatr na energię elektryczną, która następnie jest niezawodnie przesyłana na ziemię za pomocą kabla mocującego - informują chińska gazeta.

Jak podkreśla, w przeciwieństwie do konwencjonalnych turbin naziemnych, systemy wiatrowe unoszące się w powietrzu nie wymagają masywnych wież ani głębokich fundamentów, co pozwala zmniejszyć zużycie materiałów o 40 procent oraz koszty energii elektrycznej o 30 procent. Całe jednostki można przemieścić w ciągu kilku godzin, co czyni je idealnymi do wykorzystania odnawialnej energii na pustyniach, wyspach i terenach kopalnianych.  

Sterowiec został opracowany przez SAWES we współpracy z chińskimi instytutami, w tym Uniwersytetem Tsinghua oraz Instytutem Badań Informacji Kosmicznej (AIR) pod auspicjami Chińskiej Akademii Nauk.

W październiku 2024 roku wypełniony helem sterowiec S500 wzniósł się na wysokość 500 metrów nad ziemią w centralnej prowincji Hubei, generując moc powyżej 50 kW. Trzy miesiące później S1000 osiągnął wysokość 1000 metrów, podwajając moc do 100 kW.  

Platforma powietrzna zaprojektowana została z myślą o pomocy w sytuacjach kryzysowych, szybkiej mapie terenu oraz bezpieczeństwie miejskim. Może być szybko uruchomiona po trzęsieniu ziemi lub powodzi, aby zapewnić działanie oświetlenia, radiołączności i sprzętu ratującego życie - wyjaśnił Weng Hanke, dyrektor ds. technologii w SAWES.  

Wiatry wiejące stale na wysokościach od 500 do 10 000 metrów nad ziemią stanowią jedno z ostatnich wielkich, niewykorzystanych źródeł energii na Ziemi - obfite, powszechnie dostępne i całkowicie wolne od emisji dwutlenku węgla - podkreśla chińska gazeta.