Chińczycy ogłaszają sukces. Unoszący się w powietrzu turbinowy system energetyczny chińskiej produkcji pomyślnie zakończył swój pierwszy lot w Hami, w północno-zachodniej części kraju. Ma być największym tego typu generatorem energii wiatrowej.

Testy przeprowadzono m.in. na pustyni / Shutterstock

System przeszedł rygorystyczne testy, w tym pełny montaż na pustyni oraz próby ciągłego uruchamiania i wycofywania przy silnym wietrze.

S1500, komercyjny system energetyczny o mocy megawatowej, przypominający sterowiec, który pozyskuje energię w powietrzu, ma 60 metrów długości, 40 metrów szerokości i 40 metrów wysokości - informuje People's Daily. To czyni go zdecydowanie największym pływającym generatorem energii wiatrowej kiedykolwiek zbudowanym, według Beijing SAWES Energy Technology Co., Ltd., jednego z deweloperów tej maszyny.

Główne skrzydło nośne S1500 oraz pierścieniowe skrzydło tworzą razem ogromny kanał, w którym mieści się 12 zestawów turbinowo-generatorowych, z których każdy ma moc 100 kW. Wykorzystując stały, wysokogórski strumień powietrza, wirniki przetwarzają wiatr na energię elektryczną, która następnie jest niezawodnie przesyłana na ziemię za pomocą kabla mocującego - informują chińska gazeta.

Jak podkreśla, w przeciwieństwie do konwencjonalnych turbin naziemnych, systemy wiatrowe unoszące się w powietrzu nie wymagają masywnych wież ani głębokich fundamentów, co pozwala zmniejszyć zużycie materiałów o 40 procent oraz koszty energii elektrycznej o 30 procent. Całe jednostki można przemieścić w ciągu kilku godzin, co czyni je idealnymi do wykorzystania odnawialnej energii na pustyniach, wyspach i terenach kopalnianych.