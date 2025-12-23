Najlepsze na Ziemi warunki do obserwacji nieba trzeba jeszcze odpowiednio wykorzystać. Kluczem do jakości badań astronomicznych jest utrzymywanie zwierciadeł pracujących tam, największych i najnowocześniejszych teleskopów w jak najlepszym stanie. W warunkach pustyni nie ma szans, by całkowicie uniknąć zanieczyszczenia pyłem, można też oczyszczać zwierciadła z pomocą dwutlenku węgla, ostatecznie jednak co dwa lata zwierciadła muszą być na nowo pokrywane warstwą odbijającą światło. To skomplikowana i wieloetapowa procedura, wymagająca wielkiej uwagi i precyzji.

Ponad 8-metrowe zwierciadło Teleskopu Głównego VLT / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Jak mówi RMF FM Arkadiusz Swat, inżynier optyk, który brał udział w budowie teleskopów SALT w RPA i ELT w Chile, w przypadku takich zwierciadeł przewidziana jest procedura czyszczenia. Ona przypomina nieco mycie auta w myjni bezdotykowej, przy czym zamiast strugi wody wykorzystuje się strugę płatków śnieżnych dwutlenku węgla. To sposób na zamiatanie zwierciadła głównego, które trzeba wykonywać regularnie. W przypadku powłok aluminiowych trwałość ocenia się na mniej więcej dwa lata, gdyby nie wykonywać tych dodatkowych czynności czyszczących, ten okres byłby krótszy.

Dwa z Teleskopów Głównych systemu VLT. Przy lewym, Antu (UT1) widać żółte rusztowanie do wyciągania zwierciadła / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Co dwa lata zwierciadła teleskopów VLT muszą być poddawane wymianie warstwy odbijającej. To oznacza, że co pół roku jedno z czterech zwierciadeł jest wymontowywane, zwożone ze szczytu Cerro Paranal do hangaru technicznego, gdzie zdejmuje się je ze stelaża, spłukuje warstwę aluminium i nakłada kolejną. Całą procedurę opisuje Szef Grupy Otycznej ESO, Guillaume Blanchard.

Zwierciadło UT1 w drodze w dół, do konserwacji / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Najpierw, po odkręceniu 96 śrub wymontowywany jest cały, ważący 45 ton stelaż ze zwierciadłem. Z pomocą specjalnego, dostawianego do budynku Teleskopu Głównego rusztowania umieszcza się całość na samochodzie ciężarowym i powoli zwozi kilkaset metrów niżej, do pomieszczenia technicznego. Tam 23 tonowe zwierciadło jest zdejmowane ze stelaża i umieszczane na specjalnym zestawie 15 wsporników, 3 w centrum i 12 na krawędzi. Ten moment jest kluczowy, tafla szkła o średnicy ponad 8 metrów ma zaledwie 18 centymetrów grubości, nie można pozwolić by złamała się pod swoim ciężarem.

Zwierciadło jeszcze przed zdjęciem ze stelaża / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Kolejny etap to przeniesienie lustra do specjalnej komory, gdzie rozpoczyna się proces usuwania starej powłoki. Usuwanie starej warstwy odbywa się przy użyciu kwasu i sody, a następnie lustro jest dokładnie płukane wodą dejonizowaną i suszone strumieniami powietrza. "Jakość suszenia jest kluczowa dla jakości nowej powłoki, bo to gwarantuje, że nie pojawią się żadne ślady czy plamy pod nową warstwą" - podkreśla Blanchard.

Etapy wymiany warstwy odbijającej zwierciadła / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Po dokładnym oczyszczeniu, lustro trafia do specjalnej komory, gdzie nakładana jest nowa warstwa aluminium o grubości 95 nm. Proces ten odbywa się w wysokiej próżni, z wykorzystaniem technologii magnetronowego rozpylania. "Mamy tarczę z aluminium, generujemy plazmę wokół magnetronu, przyspieszamy cząstki, które uderzają w tarczę i tworzą rodzaj pary aluminiowej. Gdy ta para zetknie się ze szkłem, następuje kondensacja i atomy aluminium przywierają do szkła" - tłumaczy Guillaume Blanchard. Lustro jest obracane, a prędkość obrotu decyduje o grubości powłoki. By by zapewnić równomierną grubość warstwy przy różnej prędkości liniowej na krawędzi i w centrum, stosuje sie odpowiednie maski.

Po zakończeniu procesu powlekania, komora jest otwierana, a lustro przechodzi przez kolejne mycie i testy kontrolne. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku lustro jest montowane na stelażu, z pomocą cięzarówki przewożone na platformę VLT i montowane w budynku jego Teleskopu Głównego. Cala procedura trwa kilkanascie dni i jest powtarzana w przypadku każdego z czterech zwierciadeł nie rzadziej niż co dwa lata.