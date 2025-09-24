Burmistrz Londynu Sadiq Khan stwierdził, że Donald Trump okazał się "rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem" po tym jak prezydent USA wygłosił o nim komentarze podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan / Jordan Pettitt/Press Association / East News

W swoim wtorkowym przemówieniu Donald Trump wiele mówił o migracji. Spójrzcie na Londyn, gdzie macie okropnego burmistrza. Teraz chce on wprowadzić prawo szariatu, ale jesteś w innym kraju. Nie możesz tego zrobić - powiedział prezydent USA.

Biuro Sadiqa Khana skomentowało, że nie zamierza "uznać za godne odpowiedzi (...) przerażające i pełne bigoterii komentarze Trumpa". "Nie zamierzamy odpowiadać na jego skandaliczne i pełne uprzedzeń komentarze" - napisano.

Burmistrz Londynu: Ludzie się zastanawiają...

W środę głos zabrał sam Sadiq Khan. W rozmowie z BBC London burmistrz brytyjskiej stolicy powiedział: "Ludzie zastanawiają się, co jest w tym muzułmańskim burmistrzu, który prowadzi liberalne, wielokulturowe, postępowe i odnoszące sukcesy miasto, że wydaje się, iż żyję bezczynnie w głowie Donalda Trumpa."

Uważam, że prezydent Trump pokazał, że jest rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem - dodał Khan.

Odpowiadając na to, że prezydent nazwał go "okropnym burmistrzem", Khan powiedział, że jest "wdzięczny, że mamy rekordową liczbę Amerykanów przyjeżdżających do Londynu".

Dodał, że różne kryteria pokazują, iż Londyn jest "często numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o kulturę".