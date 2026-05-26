Kamil Majchrzak szybko pożegnał się z turniejem singlowym wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W pierwszej rundzie Polak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1:6, 3:6, 4:6.

Kamil Majchrzak / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Spotkanie trwało godzinę i 53 minuty.

Majchrzak w światowym rankingu zajmuje 78. miejsce, a Tabilo jest 36.

To było ich drugie spotkanie i druga porażka Polaka. Poprzedniej doznał cztery lata temu w pierwszej rundzie US Open.

W turnieju singlistów w Paryżu pozostał Hubert Hurkacz. Wrocławianin w poniedziałek pokonał Hiszpana Jaume Munara 6:3, 6:3, 2:6, 6:3, a w czwartek zmierzy się z rozstawionym z numerem 19. Amerykaninem Francesem Tiafoe.



W niedzielę mecze otwarcia wygrały Magda Linette i Magdalena Fręch. W poniedziałek ze zwycięstw cieszyli się Iga Świątek i Maja Chwalińska.