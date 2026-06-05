Od piątku na czterech najczęściej odwiedzanych plażach w tureckiej Antalyi obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Decyzja władz ma na celu ochronę dzieci przed biernym paleniem i poprawę jakości powietrza.

Od piątku na czterech najczęściej odwiedzanych plażach w tureckiej Antalyi obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów / Shutterstock

Od piątku na czterech najpopularniejszych plażach w Antalyi w Turcji obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

Celem nowych przepisów jest ochrona dzieci przed biernym paleniem oraz poprawa jakości powietrza.

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Nowe przepisy obejmują plaże Lara, Belek, Camyuva oraz Beach Park. Jak podkreśla turecka prasa, "władze prowincji ogłosiły cztery plaże strefami wolnymi od dymu tytoniowego, mając na celu w szczególności ochronę dzieci przed biernym paleniem i zapewnienie plażom świeżego powietrza".

Portal Haberler informuje, że decyzja z Antalyi to element szerszego planu ograniczenia palenia tytoniu w Turcji. Ministerstwo zdrowia przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje rozszerzenie stref wolnych od dymu na wszystkie przestrzenie publiczne w kraju. W planach jest także całkowite zaprzestanie sprzedaży wyrobów tytoniowych w Turcji od 1 stycznia 2040 roku.

Wyższe kary za łamanie przepisów

Projekt ustawy zakłada również zaostrzenie kar za łamanie zakazu palenia. Obecnie grzywna dla osób palących w miejscach objętych zakazem wynosi 1764 lir tureckich (ok. 45 dolarów), a według nowych przepisów wzrosłaby do 5 tys. lir (128 dolarów). Przedsiębiorstwa mogą zostać ukarane grzywną od 5 tys. do nawet 10 mln lir (od 255 tys. do 255 tys. dolarów), a także cofnięciem koncesji.