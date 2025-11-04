Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru poinformowało o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Meksykiem. Lima tłumaczy, że jest to efekt udzielenia przez ambasadę Meksyku azylu byłej premier Peru Betssy Chavez, która została objęta postępowaniem karnym w sprawie rzekomego współudziału w próbie zamachu stanu w 2022 roku.

Była premier Peru Betssy Chavez jest oskarżana o udział w nieudanym zamachu stanu (zdjęcie poglądowe) / Paolo Aguilar / PAP/EPA

Kryzys dyplomatyczny na linii Peru-Meksyk. Chodzi o spór o azyl dla byłej premier.

Betssy Chavez jest oskarżana przez peruwiańską prokuraturę o udział w nieudanej próbie zamachu stanu z grudnia 2022 roku, kiedy to ówczesny prezydent Pedro Castillo próbował rozwiązać parlament.

Minister spraw zagranicznych Peru Hugo de Zela powiedział dziennikarzom, że decyzja Meksyku o udzieleniu azylu dyplomatycznego Betssy Chavez w ambasadzie w Limie stanowi "akt wrogości", który pogłębia istniejące napięcia między oboma krajami.

Z kolei kancelaria prezydenta Peru oskarżyła rząd Meksyku o "wielokrotną" ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju.

Oskarżenia pod adresem byłej premier Peru

Peruwiańskie władze oskarżają Betssy Chavez o udział w nieudanej próbie zamachu stanu podjętej przez ówczesnego prezydenta Pedro Castillo w grudniu 2022 roku. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat więzienia.

Chavez, która w czasie prezydentury Castillo była szefową rządu, została zwolniona z aresztu za kaucją, natomiast Castillo przebywa w nim od grudnia 2022 roku.

Orędzie prezydenta. Pedro Castillo rozwiązał parlament

7 grudnia 2022 roku lewicowy prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił w orędziu telewizyjnym swoją decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwołaniu Zgromadzenia Konstytucyjnego. Tego dnia miał zostać poddany procedurze impeachmentu w związku z zarzutami korupcji.

Pozbawiony wsparcia armii, został ostatecznie zdymisjonowany przez parlament, a następnie aresztowany, gdy z rodziną jechał do ambasady Meksyku w Limie. Żona i dzieci Castillo przebywają obecnie w Meksyku.