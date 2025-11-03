Rosyjski gigantyczny samolot transportowy An-124 Rusłan wylądował w Teheranie, wzbudzając spekulacje o przekazaniu Iranowi zaawansowanych systemów obrony powietrznej S-400 oraz nowoczesnych samolotów bojowych. Seria intensywnych lotów transportowych między Rosją a Iranem może zmienić równowagę sił na Bliskim Wschodzie.

/ Shutterstock

Rosyjski An-124 Rusłan wylądował na lotnisku Mehrabad w Teheranie.

Loty rosyjskich ciężkich transportowców do Iranu trwają od ponad miesiąca.

Zachodni analitycy podejrzewają transfer systemów S-400 Triumf oraz samolotów Su-35 i Jak-130.

Operacje powietrzne zbiegają się z testami rakiet balistycznych w Iranie i wzrostem napięć w regionie.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Od początku października obserwuje się wzmożony ruch rosyjskich wojskowych samolotów transportowych na trasie Rosja-Iran. Pierwsze loty An-124 oraz Ił-76 zarejestrowano między 1 a 7 października. Maszyny startowały z Irkucka, Moskwy i Uljanowska - miejsc związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym.

W kolejnych tygodniach odnotowano następne przyloty, m.in. 13 i 23 października, które zbiegły się z doniesieniami o możliwym transferze elementów systemu S-400 Triumf. W ostatnich dniach października oraz na początku listopada zaobserwowano kolejną falę dostaw.

Co przewożą rosyjskie transportowce?

Według zachodnich analityków Rosja może przekazywać Iranowi zaawansowane systemy obrony powietrznej S-400 Triumf, a także nowoczesne samoloty bojowe Su-35 i szkolno-bojowe Jak-130. S-400 to jeden z najnowocześniejszych systemów rakietowych na świecie, zdolny do zwalczania myśliwców stealth, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych na dystansie do 400 kilometrów.

Zdjęcia satelitarne lotniska Mehrabad w Teheranie ujawniają obecność cystern paliwowych, pojazdów transportowych oraz wzmożoną aktywność radarów w okolicy rosyjskich samolotów, które są pilnie strzeżone przez Irańską Gwardię Rewolucyjną.

Rosja i Iran - nowy sojusz militarny?

Rosyjsko-irańska współpraca wojskowa nabiera tempa w czasie rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Oba kraje są objęte sankcjami Zachodu, a ich zacieśniające się relacje mogą poważnie wpłynąć na równowagę sił w regionie. Eksperci ostrzegają, że transfer zaawansowanego uzbrojenia do Iranu może doprowadzić do destabilizacji i nowej fali wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie.