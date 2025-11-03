Aż 63 proc. Amerykanów źle ocenia działania prezydenta USA Donalda Trumpa. To najwyższy poziom dezaprobaty w tym badaniu, odkąd Trump został prezydentem w 2017 roku. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego sondażu sprzed miesiąca notowania Trumpa pogorszyły się o 5 p.p. Głównym powodem frustracji wyborców są kwestie ekonomiczne, zwłaszcza wzrost cen.

Donald Trump / Shutterstock

Wyniki sondażu opublikowała w poniedziałek telewizja CNN. Według badań przeprowadzonych przez pracownię SSRS, rządy Donalda Trumpa popiera obecnie 37 proc. wyborców, co jest wynikiem tylko o 1 punkt procentowy wyższym od jego najgorszego wyniku w historii tych badań.

Co innego bardziej powinno martwić prezydenta USA. Odsetek wyborców oceniających go negatywnie wyniósł aż 63 proc. To najwyższy jego wynik w historii - o 1 p.p. więcej niż w styczniu 2021 r., kiedy Trump kończył swoją pierwszą kadencję po szturmie jego zwolenników na Kapitol. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca notowania Trumpa pogorszyły się o 5 p.p.

Wszystkie sondaże wskazują podobny wynik

Podobny obraz pokazuje średnia z wszystkich największych badań opinii publicznej z ubiegłego tygodnia. Według niej Trump cieszy się 40 proc. poparciem, a negatywnie ocenia go 59 proc. To najgorszy wynik od początku drugiej kadencji prezydenta.

Wyniki wskazują na to, że głównym powodem frustracji wyborców są kwestie ekonomiczne, zwłaszcza wzrost cen. 47 proc. respondentów wskazało ten problem jako najważniejszy z nich. 68 proc. uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, a 72 proc. - że gospodarka jest w złym stanie.

Badanie opublikowane zostało na dzień przed pierwszym poważnym sprawdzianem wyborczym od elekcji Trumpa: wyborami władz stanów w Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku.

Demokraci też są niepopularni

Badanie pokazuje jednak, że niepopularni są też demokraci. Dobrą opinię o partii opozycyjnej ma jedynie 29 proc. respondentów, podczas gdy 55 proc. - negatywną.

To w dużej części efekt frustracji opozycyjnych wyborców postawą tej partii. Mimo to sondaż sugeruje, że nie ma to znacznego przełożenia na intencje wyborców w głosowaniach. Na rok przed wyborami do Kongresu zamiar głosowania na kandydatów Partię Demokratyczną deklaruje 47 proc. respondentów, zaś na Partię Republikańską - 42 proc.