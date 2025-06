Pentagon ogłosił decyzję o włączeniu Grenlandii do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Północnego (NORTHCOM), odpowiedzialnego za bezpieczeństwo Ameryki Północnej. Ta strategiczna zmiana w zakresie nadzoru nad Grenlandią, która dotychczas znajdowała się pod pieczą Dowództwa Europejskiego (EUCOM), jest bezpośrednim wynikiem decyzji prezydenta Donalda Trumpa.

Grenlandia w obszarze dowództwa obejmującego Amerykę Północną (zdj. ilustracyjne) / EMIL STACH/AFP/East News / East News

Jak oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnel, zmiana ta ma na celu "wzmocnienie zdolności Połączonych Sił do obrony terytorium USA, przyczyniając się do solidniejszej obrony półkuli zachodniej i pogłębienia relacji z sojusznikami i partnerami w Arktyce".

Portal Politico podaje, że decyzja ta jest interpretowana jako "najkonkretniejszy dotąd krok" w ramach wielomiesięcznych wysiłków prezydenta Trumpa, mających na celu pozyskanie Grenlandii - kluczowego terytorium w Arktyce.

Ruch ten otwiera również możliwość umieszczenia na wyspie dodatkowych radarów w ramach rozwijanej przez Stany Zjednoczone tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła", co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo regionu i dalej zaostrzyć stosunki międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście rosnącej obecności wojskowej w Arktyce.

Dowództwo Północne (NORTHCOM) do tej pory skupiało się głównie na obronie terytorium Stanów Zjednoczonych, włączając w to działania mające na celu zabezpieczenie granicy USA z Meksykiem. Włączenie Grenlandii do obszaru odpowiedzialności NORTHCOM może zatem oznaczać nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa narodowego USA, ale również intensyfikację działań wojskowych i obronnych w strategicznie ważnym regionie Arktyki.

Prezydent Donald Trump wielokrotnie podkreślał znaczenie Grenlandii dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, nie wykluczając nawet użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą. Takie stanowisko spotkało się z ostrą reakcją na arenie międzynarodowej, zwłaszcza że szef Pentagonu Pete Hegseth sugerował podczas czerwcowego wysłuchania w Izbie Reprezentantów, iż amerykańskie wojsko ma już przygotowane plany zbrojnego zajęcia Grenlandii.