Fatalne wieści z Grenlandii. Jak przekazała sieć naukowców badająca klimat World Weather Attribution (WWA), lód na Grenlandii topniał w tym roku 17-krotnie szybciej niż przeciętnie na skutek fali ciepłego powietrza, która dotknęła też Islandię. Według innego badania tegoroczny maj był na świecie drugim najcieplejszym w historii.

Na wschodzie Grenlandii w najcieplejszym dniu maja temperatura przekraczała o 3,9 stopnia tę z epoki preindustrialnej, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na Islandii zanotowano rekordową temperaturę 26 stopni C w maju.

Wschodnia Grenlandia zanotowała temperaturę o 3,9 stopnia wyższą niż w epoce preindustrialnej.

Arktyka ociepla się czterokrotnie szybciej niż reszta świata, co ma globalne konsekwencje.

Co to oznacza dla całego świata? Przeczytasz poniżej.

Wpływ topnienia lądolodu grenlandzkiego na wzrost poziomu wód morskich jest w związku z tą falą ciepła większy, niż był kiedykolwiek - powiedziała podczas prezentacji raportu jedna z jego autorek Friederike Otto z Imperial College London.

Pierwszy raz w historii Islandii

Na Islandii 15 maja temperatura przekroczyła 26 stopni C, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło w tym miesiącu.

"Temperatury zaobserwowane na Islandii w maju pobiły wszelkie rekordy, przekraczając o 13 stopni średnie dzienne temperatury minimalne w maju za okres 1991-2020" - podała WWA w komunikacie.

Według islandzkiego instytutu meteorologicznego 94 proc. stacji zarejestrowało w maju nowe rekordy temperatur.

Na wschodzie Grenlandii w najcieplejszym dniu maja temperatura przekraczała o 3,9 stopnia tę z epoki preindustrialnej, czyli z lat 1850-1900, kiedy to ludzie zaczęli na skalę przemysłową spalać paliwa kopalne.

Konsekwencje dla całego świata

Fala ciepła oscylująca wokół 20 stopni C nie wydaje się niczym nadzwyczajnym dla większości ludzi na świecie, ale dla tego regionu to naprawdę wielki problem(..) i ma to wpływ na cały świat - zaznaczyła Otto.

Według pisma naukowego "Nature" Arktyka ociepla się czterokrotnie szybciej niż pozostałe obszary świata.

Dla autochtonicznych społeczności na Grenlandii wzrost temperatury i topnienie lodu oznacza zmianę warunków polowania w tradycyjny sposób.

Ma to także wpływ na infrastrukturę. Na Grenlandii i Islandii infrastruktura została zaprojektowana w taki sposób, by była wytrzymała na zimno, co oznacza, że w okresach ciepłych topnienie lodu może powodować podtopienia i ją niszczyć - podkreśliła WWA.

To był drugi najgorętszy maj

Usługa klimatyczna świadczona w ramach unijnego programu Copernicus (C3S) poinformowała w najnowszym biuletynie, że maj bieżącego roku był na całym świecie drugim najgorętszym po ubiegłorocznym.

Temperatura były w maju przeciętnie o 1,4 stopnia wyższa niż w epoce preindustrialnej. Przełamało to długotrwałą falę ekstremalnego ciepła, podczas której w 21 z ostatnich 22 miesięcy przeciętna temperatura na świecie przekraczała o ponad 1,5 stopnia tę z epoki przedprzemysłowej. Ubiegły rok był najgorętszy w historii.

Choć może to przynieść planecie krótkie wytchnienie, spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości próg 1,5 stopnia zostanie przekroczony ponownie z powodu ciągłego ocieplenia systemu klimatycznego - oznajmił dyrektor C3S Carlo Buontempo.