Papież Leon XIV odwiedził w czwartek Asyż. Modlił się przy grobie świętego Franciszka i spotkał się za zamkniętymi drzwiami z włoskimi biskupami. Mówił im, że świat pilnie potrzebuje braterstwa i pokoju.

Papież Leon XIV przy grobie świętego Franciszka z Asyżu / Vatican Media / PAP/EPA

W homilii podkreślił, że zbliżająca się 800. rocznica śmierci św. Franciszka, przypadająca w przyszłym roku, to okazja do przygotowania się na uczczenie "wielkiego, pokornego i ubogiego świętego", gdy świat "szuka znaków nadziei".

Leon XIV mówił, że możliwość modlitwy w Asyżu to dla niego "błogosławieństwo" i że to miejsce ma wyjątkowe znaczenie dla orędzia wiary, braterstwa i pokoju.

To błogosławieństwo móc dzisiaj przybyć do tego świętego miejsca. Zbliżamy się do 800. rocznicy śmierci św. Franciszka. To dla nas okazja, by przygotować się do uczczenia tego wielkiego, pokornego i ubogiego świętego, gdy świat szuka znaków nadziei - powiedział Leon XIV w czasie modlitwy przy grobie świętego Franciszka z Asyżu.

800. rocznica śmierci św. Franciszka z Asyżu przypada w przyszłym roku.

W bazylice Matki Bożej Anielskiej papież spotkał się za zamkniętymi drzwiami z włoskimi biskupami, przybyłymi tam na obrady. Mówił im, że Asyż to miejsce o szczególnym znaczeniu dla orędzia wiary, braterstwa i pokoju, którego pilnie potrzebuje świat.

Żyjemy w czasach naznaczonych przez pęknięcia w kontekście krajowym i międzynarodowym. Często szerzą się przesłania i język nacechowane wrogością i przemocą. Wyścig ku wydajności pozostawia z tyłu najsłabszych. Technologiczna wszechmoc tłamsi wolność, samotność pożera nadzieję, podczas gdy niepewność ciąży jako niewiadoma na naszej przyszłości - oświadczył Leon XIV w przemówieniu, którego treść opublikował Watykan.

Papież dodał, że ludzie Kościoła muszą budować przyjaźń, braterstwo i autentyczne relacje. Musimy słuchać i łagodzić napięcia rozwijając kulturę spotkania i w ten sposób głosić pokój dla świata - zaznaczył.

Leon XIV jako 20. papież w historii odwiedził Asyż.

Po wizycie w tym miasteczku udał się do miejscowości Montefalco w Umbrii na mszę w klasztorze augustianek.