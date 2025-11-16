​W obchodzony w niedzielę już po raz dziewiąty Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka, Leon XIV zjadł obiad z grupą 1300 ubogich. Podobnie, jak w okresie pontyfikatu papieża Franciszka, zorganizowano go w watykańskiej Auli Pawła VI. W obiedzie uczestniczyła grupa około 50 osób transseksualnych.

Papież Leon XIV zjadł obiad z najuboższymi / Vandeville Eric/ABACA / East News

W Watykanie odbył się uroczysty obiad z okazji Światowego Dnia Ubogich. Papież Leon XIV, zwracając się do zebranych, podkreślił, że inicjatywa ta była pragnieniem jego poprzednika, papieża Franciszka, który zmarł w kwietniu.

Uczestnicy uczcili pamięć Franciszka gromkimi brawami. Leon XIV zwrócił uwagę na cierpienie ludzi dotkniętych wojną, przemocą i głodem, apelując o obchodzenie tego dnia w duchu braterstwa.

W menu znalazły się lasagne z warzywami, kotlet z kurczaka, pieczone warzywa oraz tradycyjny deser baba.

W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób transseksualnych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zwracając się do obecnych Leon XIV podkreślił, że "z wielką radością gromadzimy się tego popołudnia na obiedzie w Światowym Dniu Ubogich, który był pragnieniem naszego umiłowanego, a mojego poprzednika papieża Franciszka".

Następnie papież poprosił o aplauz w geście hołdu dla Franciszka, który zmarł w kwietniu. Leon XIV mówił o tym, że wiele osób cierpi z powodu przemocy i wojny oraz głodu. Obchodźmy to święto w duchu braterstwa - podkreślił.

Co podano na obiedzie? Jest menu

W menu obiadu była m.in. lasagne z warzywami, kotlet z mięsa kurczaka, pieczone warzywa i znany deser - baba, czyli babeczka nasączona rumem.

W obiedzie uczestniczyła grupa około 50 osób transseksualnych, podopiecznych proboszcza z podrzymskiej miejscowości Torvaianica księdza Andrei Conocchii oraz zakonnicy Genevieve Jeanningros. To piękny znak uwagi i bliskości z osobami z całej społeczności LGBT - powiedział ksiądz Conocchia, cytowany przez agencję ANSA.