Leon XIV przyjął w sobotę na audiencji w Watykanie reżyserów i aktorów z całego świata. Wśród nich byli Cate Blanchett, Spike Lee, Monica Bellucci i Paweł Pawlikowski. Papież zaapelował do ludzi kina, by byli "rzemieślnikami nadziei".

Papież Leon XIV wita Monicę Bellucci w Watykanie, 15 listopada 2025 / Abaca / PAP

Papież Leon XIV spotkał się z gwiazdami kina, w tym Monicą Bellucci, Cate Blanchett i Pawłem Pawlikowskim, podczas audiencji w Watykanie.

Zaapelował do artystów, by nie unikali trudnych tematów, takich jak przemoc, ubóstwo czy samotność, oraz aby opowiadali o "ranach świata".

Podkreślił, że kino, mimo młodego wieku, ma ogromną moc dotykania serc i umysłów, otwierając na nowe doświadczenia i pytania o sens, sprawiedliwość i piękno.

Zdjęcia z wydarzenia znajdziesz poniżej.

Kultura, polityka, ekonomia, nauka, pogoda, wiadomości z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .

W sobotę papież Leon XIV przyjął na audiencji w Watykanie reżyserów i aktorów. Zaapelował do artystów, aby nie bali się konfrontacji z "ranami świata". Przemoc, ubóstwo, wygnanie, samotność, uzależnienia, zapomniane wojny proszą o to, by je zauważyć i o nich i opowiedzieć - stwierdził.

Powiedział, że kino jest sztuką młodą, choć ponad stuletnią. Przypomniał, że mija 130 lat od pierwszej publicznej projekcji zrealizowanej przez braci Lumiere w Paryżu.

Papież przyjął m.in. Monicę Bellucci, Cate Blanchett czy polskiego scenarzystę i reżysera filmowego Pawła Pawlikowskiego. Gośćmi byli także Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Abel Ferrara, Matteo Garrone, Emir Kusturica, Spike Lee, Ferzan Ozpetek czy Giuseppe Tornatore.

/ RICCARDO ANTIMIANI / PAP

/ HANDOUT/AFP/East News / East News

Wejście do kina to jak przekroczenie progu. W mroku i ciszy oko zaczyna być uważne, serce pozwala do siebie dotrzeć, umysł otwiera się na to, czego sobie nie wyobrażał. Poprzez wasze dzieła prowadzicie dialog z tymi, którzy szukają lekkości, ale także z tym, kto nosi w sercu niepokój, pytanie o sens, sprawiedliwość, piękno - mówił Leon XIV.

Dzisiaj żyjemy z zawsze włączonymi ekranami. Napływ informacji jest stały, ale kino to coś znacznie więcej niż zwykły ekran. To skrzyżowanie pragnień, wspomnień i pytań. To wrażliwe poszukiwanie tam, gdzie światło przebija ciemność, a słowo spotyka ciszę - stwierdził papież.

Kina nazwał "bijącymi sercami naszych terytoriów" i odnotował, że znikają z miast i dzielnic. Nasza epoka potrzebuje świadków nadziei, piękna, prawdy. Wy z waszą pracą możecie nimi być - oświadczył Leon XIV. Kino nie wykorzystuje bólu, towarzyszy mu i docieka - zaznaczył papież. Wezwał ludzi kina, by byli "rzemieślnikami nadziei".