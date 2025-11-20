Nękanie osób bezdomnych miało być zemstą ze strony policjantów - reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska dotarła do nowych, szokujących szczegółów zatrzymania mundurowych z Koszalina. Trzech funkcjonariuszy usłyszało już prokuratorskie zarzuty.

Dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska dotarła do pracownika Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, który pomagał mieszkających na granicy Koszalina i gminy Sianów bezdomnym. To jemu osoby w kryzysie poskarżyły się, że są nękane przez mundurowych.

Bezdomni opisywali, że policjanci nachodzili ich w nocy, palili ich rzeczy. Do pustostanu, w którym nocowali bezdomni, wpuszczali gaz łzawiący, mieli też zrzucić na nich garnek z gorącą wodą i pobić ich pałką.

Sami bezdomni bali się zgłosić sprawę na policję, zrobił to ich opiekun.

Szokujący jest też motyw policjantów. Okazuje się, że bezdomni zrobili zdjęcie jednemu z nich, jak na służbie spał w radiowozie i wysłali je do przełożonych.

W związku z nękaniem bezdomnych zatrzymanych zostało siedem osób - w tym sześciu policjantów. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, trzy osoby usłyszały zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób bezdomnych.

Trzy z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.