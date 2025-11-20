"Polacy postrzegają siebie po prostu jako wielką, godną współczucia ofiarę europejskiej historii. To bycie ofiarą jako tożsamość narodowa. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - stwierdził działacz niemieckiej AfD Fabian Keubel. Na te słowa odpowiedział premier Donald Tusk, a swój komentarz skierował w stronę polskich polityków.
"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są "Afroamerykanami Europy" z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" - napisał premier Donald Tusk na portalu X.