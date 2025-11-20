Działacz AfD szydzi z Polski

Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do wpisu na portalu X na koncie Fabiana Keubela, lokalnego działacza AfD z Drezna.

Jego treść brzmi: "Polacy postrzegają siebie po prostu jako wielką, godną współczucia ofiarę europejskiej historii. To bycie ofiarą jako tożsamość narodowa. Są po prostu Afroamerykanami Europy".

Współprzewodniczący prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla ocenił wcześniej w listopadzie, że Polska może stać się dla Niemiec zagrożeniem i obarczył Zachód współwiną za atak Rosji na Ukrainę. Kilkukrotnie opowiadał się także za przywróceniem działania gazociągu Nord Stream. Część deputowanych AfD do Bundestagu skrytykowała Chrupallę za wypowiedź o Polsce. Był wśród nich m.in. Ruediger Lucassen.

Do komentowanej przez premiera Tuska kwestii odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Są w Polsce politycy, którzy wciąż uznają AfD za normalną partię i wspierają jej inicjatywy. Są..." - napisał na portalu X.

AfD - partia izolowana, ale nie wszędzie

AfD, przewodząca w niektórych niemieckich sondażach poparcia, jest izolowana przez główne partie w RFN na poziomie federalnym oraz krajów związkowych. Na niższym szczeblu, szczególnie na wschodzie kraju, ta "zapora ogniowa" (niem. Brandmauer) nie jest jednak rygorystycznie przestrzegana.

Przedmiotem kontrowersji na niemieckiej scenie politycznej pozostają m.in. relacje AfD z Rosjanami. Politycy tego ugrupowania odwiedzają rosyjską ambasadę w Berlinie, jeżdżą także do Rosji. Stosunek do Moskwy jest jednocześnie przedmiotem wewnątrzpartyjnego sporu, ponieważ w AfD obecne są głosy krytyczne wobec Władimira Putina.

Kierownictwo partii mocno stawia na relacje z otoczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa. W grudniu grupa kilkudziesięciu polityków ugrupowania, prawdopodobnie na czele ze współprzewodniczącą Alice Weidel, uda się do Waszyngtonu.