W najbliższy weekend w Watykanie papież Leon XIV spotka się ze znamienitościami światowego kina. Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego, a Ojciec Święty chce za jego sprawą wspólnie odkrywać potencjał twórczości artystycznej w misji Kościoła. Leon XIV powiedział przy okazji, które filmy są jego ulubionymi.

Papież Leon XIV powiedział, które filmy lubi najbardziej / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/Shutterstock / East News

Papież Leon XIV zorganizuje w Watykanie spotkanie z gwiazdami kina w ramach Roku Jubileuszowego, zapraszając m.in. Cate Blanchett i Spike’a Lee.

W specjalnym nagraniu papież ujawnił swoje ulubione filmy, wśród których znalazły się "To wspaniałe życie" i "Życie jest piękne".

Wydarzenie ma na celu zacieśnienie relacji Kościoła ze światem sztuki i promocję wartości humanistycznych poprzez kino.

Jak przekazał Watykan, na weekendowym spotkaniu świat kina będzie reprezentowany przez wiele międzynarodowych osobistości. Wśród osób, które potwierdziły już swój udział, znajdują się m.in.: Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica, Spike Lee, Gaspar Noé, Paweł Pawlikowski czy Gus VanSant.

W opublikowanym we wtorek przez magazyn Variety nagraniu papież Leon XIV podzielił się listą swoich czterech ulubionych filmów wszech czasów. Są to: "To wspaniałe życie" (1946) Franka Capry, "Dźwięki muzyki" (1965) Roberta Wise’a, "Zwyczajni ludzie" (1980) Roberta Redforda oraz "Życie jest piękne" (1997) Roberto Benigniego.