W najbliższy weekend w Watykanie papież Leon XIV spotka się ze znamienitościami światowego kina. Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego, a Ojciec Święty chce za jego sprawą wspólnie odkrywać potencjał twórczości artystycznej w misji Kościoła. Leon XIV powiedział przy okazji, które filmy są jego ulubionymi.

  • Papież Leon XIV zorganizuje w Watykanie spotkanie z gwiazdami kina w ramach Roku Jubileuszowego, zapraszając m.in. Cate Blanchett i Spike’a Lee.
  • W specjalnym nagraniu papież ujawnił swoje ulubione filmy, wśród których znalazły się "To wspaniałe życie" i "Życie jest piękne".
  • Wydarzenie ma na celu zacieśnienie relacji Kościoła ze światem sztuki i promocję wartości humanistycznych poprzez kino.
Jak przekazał Watykan, na weekendowym spotkaniu świat kina będzie reprezentowany przez wiele międzynarodowych osobistości. Wśród osób, które potwierdziły już swój udział, znajdują się m.in.: Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica, Spike Lee, Gaspar Noé, Paweł Pawlikowski czy Gus VanSant.

W opublikowanym we wtorek przez magazyn Variety nagraniu papież Leon XIV podzielił się listą swoich czterech ulubionych filmów wszech czasów. Są to: "To wspaniałe życie" (1946) Franka Capry, "Dźwięki muzyki" (1965) Roberta Wise’a, "Zwyczajni ludzie" (1980) Roberta Redforda oraz "Życie jest piękne" (1997) Roberto Benigniego.

Wybór papieża wyraźnie skłania się ku klasykom niosącym pozytywne przesłanie - zauważa "New York Times".

O czym opowiadają ulubione filmy Ojca Świętego?

  • "To wspaniałe życie" (ang. "It’s a Wonderful Life") z 1946 roku to klasyczny amerykański film opowiadający o losach George’a Baileya, mieszkańca małego miasteczka, który w trudnym momencie życia otrzymuje niezwykłą szansę spojrzenia na swoje życie z innej perspektywy. Film porusza tematy rodziny, przyjaźni i wpływu jednostki na otoczenie, niosąc przesłanie nadziei i wartości ludzkiego życia.
  • "Dźwięki muzyki" (ang. "The Sound of Music") z 1965 roku to musical opowiadający historię młodej zakonnicy Marii, która zostaje guwernantką w domu kapitana von Trappa. Film ukazuje, jak muzyka i radość życia stopniowo odmieniają rodzinę w trudnych czasach, na tle wydarzeń historycznych w Austrii.
  • "Zwyczajni ludzie" (ang. "Ordinary People") z 1980 roku to nagrodzony czterema Oscarami dramat o pozornie zwyczajnej, zamożnej rodzinie z amerykańskich przedmieść, która próbuje poradzić sobie z traumą po tragicznej śmierci jednego z synów.
  • "Życie jest piękne" (wł. "La vita è bella") z 1997 roku to włoski dramat, którego akcja rozgrywa się we Włoszech w czasie II wojny światowej i opowiada historię Guido, pogodnego i pełnego fantazji mężczyzny żydowskiego pochodzenia, który wraz z rodziną trafia do obozu koncentracyjnego. Aby ochronić swojego kilkuletniego syna przed okrutną rzeczywistością, Guido udaje, że wszystko, co ich otacza, jest częścią wymyślonej gry, w której do zdobycia jest główna nagroda. Film ukazuje niezwykłą siłę miłości ojca do dziecka, determinację w zachowaniu nadziei oraz umiejętność odnajdywania piękna nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Czym jest Rok Jubileuszowy w Kościele katolickim?

Rok Jubileuszowy w Kościele katolickim, zwany także Jubileuszem lub Rokiem Świętym, to szczególny czas łaski, przebaczenia i odnowy duchowej, ogłaszany przez papieża zazwyczaj co 25 lat. Wierni mają wtedy możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod określonymi warunkami, a Kościół zachęca do pojednania, pokuty oraz pogłębienia wiary. Jubileuszowi towarzyszą liczne uroczystości religijne, pielgrzymki i wydarzenia o charakterze duchowym oraz społecznym.