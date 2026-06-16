W dniu rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku odnotowano zaledwie 30 zabójstw - to drugi najniższy wynik w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jak wynika z danych meksykańskiego gabinetu bezpieczeństwa, w połowie stanów kraju nie doszło tego dnia do żadnego morderstwa.

Meksykańskie siły bezpieczeństwa w mieście Meksyk, 23.02.2026 r. / Francisco Canedo/Xinhua / East News

W dniu inauguracji mundialu w Meksyku odnotowano drugą najniższą liczbę zabójstw w ciągu dekady - jedynie 30 przypadków.

Z czego wynika ten spadek? Piszemy o tym w poniższym artykule.

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Sukces operacji "Kukulkan"

11 czerwca, w dniu otwarcia w Meksyku mistrzostw świata w piłce nożnej, w kraju odnotowano jedynie 30 zabójstw. Najniższy wynik w ostatniej dekadzie zarejestrowano zaledwie cztery dni wcześniej - 7 czerwca, kiedy liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 28.

Meksykański sekretarz bezpieczeństwa i ochrony cywilnej Omar García Harfuch podkreślił, że za poprawę sytuacji odpowiada m.in. operacja "Kukulkan", uruchomiona specjalnie na czas mundialu. Jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie trwania turnieju.

Polityk odniósł się także do obaw o bezpieczeństwo podczas mundialu, które pojawiły się w lutym po śmierci Nemesio Oseguery Cervantesa ps. "El Mencho", lidera kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación). W Meksyku doszło wówczas do zamieszek, pojawiły się również obawy o możliwe krwawe walki o sukcesję w strukturach organizacji przestępczej.

Omar García Harfuch podkreślił, że obawy te się nie potwierdziły - zamiast tego kartel przechodzi obecnie proces wewnętrznej fragmentacji na mniejsze frakcje. Posiadają one bardzo wyraźnie określonych liderów regionalnych i bardzo jasno wyznaczone terytoria. To w pewnym stopniu pozwoliło uniknąć chaosu i nadmiernej eskalacji przemocy - wyjaśnił.

Zaznaczył, że resort obrony i marynarka wojenna nadal prowadzą działania przeciwko regionalnym przywódcom kartelu.

Spadek liczby zabójstw i działania służb

Według danych przedstawionych na prezydenckiej konferencji prasowej, rekordowo niska liczba morderstw wpisuje się w szerszy trend poprawy bezpieczeństwa w Meksyku. Od początku obecnej kadencji prezydenckiej, czyli w ciągu ostatnich 20 miesięcy, średnia dzienna liczba zabójstw spadła o 46 proc. - z 86,9 do 47,3 przypadków dziennie.

Ponad połowa wszystkich zabójstw w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku koncentrowała się w ośmiu stanach: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, stan Meksyk, Guerrero i Veracruz.

W tym samym okresie służby zatrzymały ponad 56 tys. osób podejrzanych o poważne przestępstwa, zabezpieczyły blisko 30 tys. sztuk broni palnej oraz około 420 ton narkotyków, w tym ponad 5 mln tabletek fentanylu. Wojsko i marynarka zlikwidowały prawie 2,5 tys. laboratoriów i miejsc produkcji metamfetaminy.