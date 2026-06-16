Prokuratura w Mediolanie wszczęła dochodzenie w sprawie grupy na komunikatorze WhatsApp, na której kilkunastu motorniczych tramwajów wymieniało się komentarzami na temat fotografii pasażerek zarejestrowanych przez kamery bezpieczeństwa w tramwajach. Sprawa wyszła na jaw przypadkiem, dzięki czujności jednej z kobiet.

Tramwaj w Mediolanie / Shutterstock

W Mediolanie motorniczy tramwajów mieli tworzyć grupę na WhatsApp, na której dzielili się zdjęciami pasażerek pochodzącymi z monotoringu.

Kobieta podróżująca tramwajem zauważyła, że motorniczy ogląda takie zdjęcia i sfotografowała ekran jego smartfona.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Śledztwo, jak informuje agencja Reutera, koncentruje się na domniemanym nieautoryzowanym dostępie do systemu informatycznego. Obejmuje kilkunastu motorniczych mediolańskich tramwajów.

Sprawa wyszła na jaw w ostatnich dniach, kiedy kobieta podróżująca tramwajem zauważyła, że siedzący obok niej motorniczy w mundurze, będący poza służbą, ogląda na swoim telefonie czat ze zdjęciami. Przedstawiały one części kobiecego ciała, sfotografowane w środkach transportu publicznego.

Kobieta zrobiła zdjęcie ekranu telefonu, na którym widać było te fotografie. Następnie skontaktowała się z influencerem z Instagrama, który nagłośnił sprawę w internecie.

Zdjęcia, według śledczych, zostały zrobione z kamer pokładowych tramwajów. Jak się okazało, na grupie na komunikatorze WhatsApp, na którym były publikowane, użytkownicy czatu wymieniali się komentarzami, a także niewybrednymi żartami na temat ciał pasażerek.

Mediolański operator transportu publicznego ATM poinformował o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie.

"ATM zareagowało szybko i z najwyższą starannością, aby w pełni wyjaśnić incydent, sprawdzić, czy narzędzia firmowe zostały nieprawidłowo wykorzystane. Chcemy zapewnić ochronę klientom i tysiącom pracowników, którzy codziennie wykonują swoją pracę prawidłowo, służąc miastu" - podała firma w oświadczeniu.

Jak podała włoska agencja ANSA, śledczy chcą ustalić, czy zdjęcia powstały dzięki fotografowaniu nagrań z wewnętrznego systemu monitoringu pojazdów, do którego kierowcy oraz motorniczy mają dostęp, czy też poprzez nielegalne wejście do centralnych systemów gromadzenia nagrań wideo.