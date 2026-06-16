Warszawscy tramwajarze zaplanowali kumulację remontów torowisk na czas wakacji. Do trwających już prac w Al. Jerozolimskich i Alei Niepodległości, dojdą remonty m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei "Solidarności" oraz na ul. Grójeckiej. Szykuje się też sporo remontów ulic.

Prace remontowe w centrum Warszawy. / Albert Zawada / PAP

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W związku z pracami na torowiskach od 29 czerwca zmienią się trasy wielu linii tramwajowych.

Linie 1 i 2 zostaną skrócone do Placu Starynkiewicza i do Nowodworów. Linia 16 zostanie wydłużona do Metra Młociny. Linie 17, 18, 20, 26 i 67 pojadą zmienionymi trasami. Uruchomione zostaną linie 63 (Kawęczyńska-Bazylika - P+R Krakowska), 73 (Czynszowa - P+R Al. Krakowska) oraz 76 (Miasteczko Wilanów - Nowe Bemowo).

Linie 7, 22 i 24 nadal będą na trasach objazdowych. Zawieszone zostanie kursowanie linii 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77. Linie 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 27, 28, 31, 79 będą kursowały bez zmian.

Kursować będą autobusy linii zastępczych: Z-9 (Pl. Narutowicza - Rondo Waszyngtona), Z26 (Zajezdnia Wola - Metro Ratusz Arsenał) i Z33 (Dw. Centralny - Rondo "Radosława").

Wakacje w Warszawie pełne remontów

Tramwajarze na ten rok zaplanowali 30 remontów tras, wymianę 12 tys. metrów toru pojedynczego oraz wymianę 40 zwrotnic. Do tej chwili zakończonych zostało 12 inwestycji, m.in. przebudowa torowiska na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej, na Placu Narutowicza czy też przy pętli Gocławek i na Grochowskiej.

Trwają, rozpoczęte w czerwcu, dwie inwestycje: w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości.

Jak przekazał we wtorek wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, w zakresie wymiany w Al. Jerozolimskich torowiska i kruszywa oraz naprawy rozjazdów wszystko idzie zgodnie z planem. Zaskoczeniem okazał się jednak wiadukt Mostu Poniatowskiego, a właściwie dylatacje, czyli celowe szczeliny między elementami konstrukcyjnymi.

W dokumentacji technicznej, którą oczywiście projektanci przestudiowali od deski do deski po wiele razy, wszystko się zgadzało. Było odprowadzenie wody, były specjalne urządzenia, sączki, była mata, która miała chronić płytę. Dopiero po zburzeniu tej konstrukcji okazało się, że to, co na papierze istnieje, może i istnieje, ale nie pracuje, bo woda nie jest odprowadzana - wyjaśnił.

Zaznaczył, że trwają w tej chwili konsultacje z wykonawcą, ale nie wiadomo, czy da się obronić zakończenie prac w tym miejscu do końca lipca.

W przypadku remontu torowiska w Alei Niepodległości - jest on skoordynowany z pracami przy wymianie komory ciepłowniczej prowadzonymi przez Veolię.

Korzystając z okazji, że i tak musielibyśmy wyłączyć ruch tramwajowy, (...) to wykonamy naprawę główną 380 metrów torów od ulicy Nowowiejskiej do Armii Ludowej. Dlaczego remont? Ponieważ ktoś, kto kiedyś konstruował to torowisko w tym miejscu, zapomniał o takim drobiazgu jak odwodnienie - zaznaczył Niklewicz.

Prace remontowe w centrum Warszawy. / Albert Zawada

Remont w Alei "Solidarności" i Alei Jana Pawła II

29 czerwca tramwajarze startują z kolejnym remontem - torowiska na skrzyżowaniu Alei "Solidarności" i Alei Jana Pawła II.

Jak wyjaśnił Niklewicz, w pierwszym etapie, do początku sierpnia, wyłączony zostanie ruch tramwajowy w relacji z północy na zachód. Zachowana za to zostanie relacja ze wschodu na południe. W drugim etapie prace przeniosą się na relację wschód - południe.

Na każdy z tych etapów daliśmy sobie miesiąc. To się wiąże z niecodzienną organizacją ruchu, aczkolwiek ona już raz w historii wystąpiła - zaznaczył.

W pierwszym etapie, jadąc ze wschodu na zachód Aleją "Solidarności", dojeżdżając do skrzyżowania, trzeba będzie skręcić w prawo w Al. Jana Pawła II, zawrócić na specjalnej zawrotce i wrócić, skręcając w prawo w Aleję Solidarności. Podobnie będzie w przypadku jazdy na wprost Aleją Jana Pawła II z południa na północ.

Pod koniec czerwca rozpocznie się remont ostatniego fragmentu torowiska ulicy Grójeckiej.

Dlaczego nie zrobiliśmy tego w zeszłym roku? Dlatego, że dokładnie centralnie na środku tego odcinka torowiska funkcjonował tymczasowy objazd dla samochodów w czasie, gdy remontowaliśmy Plac Zawiszy. I wszystkie symulacje i analizy wykazały, że jeżeli chcemy, a chcieliśmy, zagwarantować możliwość mieszkańcom jeżdżącym samochodami przejazdu z północy na południe, to musieliśmy im dać tę możliwość - wyjaśnił Niklewicz, dodając, że to było przyczyną, że ten fragment nie został wyremontowany. Tramwajarze wykorzystają też moment, gdy tramwaje i tak nie kursują ciągiem Alei Jerozolimskich.

Również pod koniec września wykonawca, w ramach naprawy gwarancyjnej, poprawi torowisko na Winnicę. Na Nowodworach będzie funkcjonować tymczasowy rozjazd nakładkowy (linia 2 zostanie skrócona do Nowodworów, linia 17 - do Tarchomina Kościelnego).

Cytat Tyle utrudnień na raz jest w wakacje. Ja wiem, że wielu Warszawiaków pozostaje w mieście, ma swoje obowiązki, pracuje. Wszystkich, których dotykają nasze prace, bardzo przepraszam. Mogę tylko zapewnić, że to, co możemy, robimy, nie szczędząc pracy, żeby te remonty skończyć albo w terminie, albo w jak najkrótszym czasie - powiedział Niklewicz.

Oprócz tych głównych inwestycji dodatkowo w wakacje tramwajarze pracować będą m.in. na skrzyżowaniu Odrowąża i Matki Teresy z Kalkuty, przy pętli Metro Marymont, a także na Kawęczyńskiej i Al. Zielenieckiej.

Remonty dróg w Warszawie

Na Warszawiaków czekają też remonty prowadzone równolegle przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Zarząd Dróg Miejskich.

W tej chwili Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi na terenie miasta około 70 inwestycji m.in. na ulicy Grzybowskiej i Placu Narutowicza. W lipcu zakończyć mają się prace związane z budową wiaduktów nad ulicą Paryską. Zakończenie wszystkich prac i oddanie do użytkowania zaplanowano na lipiec. Emocje wśród mieszkańców budzą zamontowane ekrany akustyczne. Inwestor zapowiada przeprowadzenie badań hałasu.

Kończy się budowa mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. SZRM pracuje też w Rembertowie i Wesołej gdzie budowane są tunele nad torami kolejowymi.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował na ten rok ponad 500 inwestycji drogowych. Na okres wakacji drogowcy zaplanowali frezowania m.in. Szaserów, Koszykowej, Alej Jerozolimskich, Madalińskiego czy Szwoleżerów. Remontowane będą także chodniki oraz przebudowane przejścia dla pieszych.

Większość bieżących robót remontowych staramy się skumulować w wakacje. Ma to oczywiście związek ze zmniejszonym ruchem, bo warszawiacy wyjeżdżają na wakacje, nie pracują szkoły, nie pracują uczelnie, w związku z tym też nie ma tej presji porannej, żeby dzieci dowieźć na ósmą na zajęcia, żeby studenci mogli dojechać na swoje wykłady i ćwiczenia. I też wiele osób jest na urlopach. I to jest głównym założeniem, żeby te wakacje wykorzystać na remonty - wyjaśnił dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym stołecznego ratusza Tamas Dombi.

Podkreślił, że głównym celem jest to, żeby do 1 września większość takich uciążliwych remontów dokończyć. Zaznaczył, że ważnym aspektem jest jeszcze koordynacja transportu publicznego.

Nie może być takiej sytuacji, że równolegle na dwóch ważnych ciągach prowadzone są roboty, bo nie będzie wtedy możliwości prowadzenia objazdów równoległymi trasami - powiedział Dombi.

Jako przykład podał Aleje Jerozolimskie oraz Aleję Solidarności, które ze względu na to, że w centrum jedynie tymi dwoma mostami odbywa się ruch tramwajowy, nie powinny być jednocześnie zamykane.