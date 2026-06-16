Rosyjskie wojska dotarły do obrzeży Konstantynówki w obwodzie donieckim, próbując wedrzeć się do miasta z kilku kierunków. Zdaniem analityków z DeepState, po ewentualnym zajęciu Konstantynówki otworzy się droga do ataku na kluczową aglomerację słowiańsko-kramatorską. Z samego miasta prawdopodobnie nic nie zostanie, bo wojska Rosji równają zabudowania z ziemią.

Misja zaopatrzeniowa dla ukraińskich jednostek na froncie w obwodzie donieckim - miejsce niezidentyfikowane / TOMMASO FUMAGALLI / PAP/EPA

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Według monitoringu projektu DeepState, sytuacja wokół Konstantynówki rozwija się według najczarniejszego scenariusza. Rosyjskie oddziały pojawiły się na obrzeżach miasta praktycznie ze wszystkich stron, wywierając silny nacisk i próbując przedostać się w głąb miejscowości. Szczególnie intensywne działania obserwowane są od strony Nowodymytrówki, Berestka i Illiniwki.

Analitycy podkreślają, że Rosjanie mają przewagę liczebną w rejonie miasta i stopniowo przechodzą do długotrwałego wyniszczania miasta. To jest systematycznie niszczone, co w przyszłości może utrudnić jego utrzymanie nawet po ewentualnym zajęciu. DeepState zwraca uwagę, że rosyjska armia nie liczy się ze stratami, stosując podobną taktykę jak podczas walk o Pokrowsk.

Nie jest jasne, ilu rosyjskich żołnierzy zdołało wedrzeć się do miasta. Liczby wahają się od 120 do nawet kilkuset. Rosjanie próbują zająć miasto w podobny sposób, jak zrobili to z Pokrowskiem. Oddziały wdzierają się do środka, dzieląc teatr działań na sektory i uniemożliwiając zorganizowaną obronę na szerszych odcinkach.