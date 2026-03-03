Meksykański baron narkotykowy Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, został pochowany w złotej trumnie. Jak poinformowała agencja AFP, do przewiezienia wszystkich wieńców na cmentarz potrzebnych było pięć furgonetek, z których większość została wysłana anonimowo. Przywódca kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) zabity został 22 lutego podczas operacji meksykańskiego wojska w stanie Jalisco. Po jego śmierci w kraju wybuchły zamieszki. O tym, jak wyglądał pogrzeb przestępcy, informowała telewizja BBC.

Złota trumna El Mencho / ULISES RUIZ/AFP / East News

W jakich okolicznościach schwytano El Mencho, szefa kartelu CJNG?

Jak wyglądała ceremonia pogrzebowa El Mencho?

Jakie znaczenie miała śmierć El Mencho dla polityki Meksyku?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Kim był El Mencho?

59-letni El Mencho był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Meksyku. Był szefem brutalnego i potężnego Kartelu Nowej Generacji Jalisco (CJNG). W ostatnich latach ta grupa stała się najpotężniejszą organizacją przestępczą w kraju. Jego członkowie charakteryzują się niespotykaną brutalnością. Sam gang przypomina prywatną armię.

W 2024 r. Departament Stanu USA ogłosił, że oferuje nagrodę w wysokości do 15 milionów dolarów za informacje pomocne w aresztowaniu El Mencho.

Szef kartelu zmarł 22 lutego po tym, jak został ranny w wymianie ognia między jego ochroniarzami a meksykańskimi siłami specjalnymi wysłanymi, by go schwytać. Po śmierci przestępcy przez Meksyk przetoczyła się fala zamieszek.

Przestępca pochowany w złotej trumnie

Przestępca został pochowany w poniedziałek, ceremonia trwała ok. godziny - poinformowała telewizja BBC. Jego ciało umieszczono w złotej trumnie. Przed ceremonią do domu pogrzebowego wnoszono duże wieńce, w tym jeden w kształcie koguta. Nawiązywał on do zamiłowania, jakim El Mencho darzył walki kogutów - podkreśliła stacja.

Do przewiezienia wszystkich wieńców na cmentarz potrzebnych było pięć furgonetek, z których większość została wysłana anonimowo - przekazała agencja AFP.

Podczas procesji pogrzebowej orkiestra grała muzykę ranchero oraz narcocorridos. To m.in. utwory wychwalające baronów narkotykowych. Gdy złota trumna z ciałem El Mencho dotarła do cmentarnej kaplicy, rozbrzmiała tradycyjna piosenka "El Muchacho Alegre" ("Wesoły chłopak") - podały lokalne media, na które powołuje się BBC.

Stacja wskazała, że część osób obecnych na pogrzebie "ukrywała swoją tożsamość za pomocą masek na twarzach". Na zdjęciach z ceremonii można zobaczyć, że część osób miało na sobie maseczki podobne do tych, stosowanych w pandemii Covid-19.

Meksykańskie media podkreśliły, że grób był stosunkowo skromny w porównaniu z grobami innych baronów narkotykowych, które często wieńczyły duże mauzolea.

Wieniec na pogrzebie El Mencho / ULISES RUIZ/AFP

Ekspansja kartelu CJNG

Kartel CJNG pod wodzą El Mencho stał się potężną ponadnarodową organizacją przestępczą. Grupa rozprzestrzeniła się poza swój "bastion", jakim był meksykański stan Jalisco - przypomniał brytyjski nadawca.

Przez wielu zabicie El Mencho jest postrzegane w wymiarze politycznym - jako zwycięstwo prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum. Polityczka znalazła się bowiem pod presją ze strony Donalda Trumpa, który naciskał, żeby "zrobić coś więcej" w walce z przestępczością narkotykową.