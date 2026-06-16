Choć po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, w drugiej części gry reprezentacja Francji wrzuciła wyższy bieg i nie dała większych szans Senegalowi, pokonując ekipę z Afryki 3:1. Dwa gole dla "Trójkolorowych" strzelił Kylian Mbappe, który w klasyfikacji strzelców wszech czasów piłkarskich mistrzostw świata goni Niemca Miroslava Klose.

Kylian Mbappe (po prawej) w meczu z Senegalem strzelił dwa gole / SARAH YENESEL / PAP/EPA

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W pierwszym meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się na stadionie New York New Jersey Stadium w East Rutherford koło Nowego Jorku, Francja pokonała Senegal 3:1 (0:0).

Dwa gole dla "Trójkolorowych" strzelił Kylian Mbappe, który z dorobkiem 14 goli awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów piłkarskich mistrzostw świata. Dzieli je z nieżyjącym już Niemcem Gerdem Muellerem.

Przed francuskim gwiazdorem jest już tylko Brazylijczyk Ronaldo (15 goli) i inny Niemiec, Miroslav Klose (16 trafień).

W drugim spotkaniu tej grupy Irak zagra z Norwegią.

Więcej informacji wkrótce.

Francja - Senegal 3:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Kylian Mbappe (66.), 2:0 Bradley Barcola (82.), 2:1 Ibrahim Mbaye (90+5.), 3:1 Kylian Mbappe (90+6.).

Sędzia: Alireza Faghani (Australia).

Widzów: 80 545.