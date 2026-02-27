Meksykańskie służby bezpieczeństwa odnotowały kolejny sukces w walce z przestępczością zorganizowaną. W czwartek w Matamoros zatrzymano Antonio Guadalupe, znanego jako "Lexus" - jednego z najważniejszych przywódców Kartelu z Zatoki. To już druga w ostatnich dniach spektakularna operacja wymierzona w liderów meksykańskich karteli.

Meksykańskie służby bezpieczeństwa odnotowały kolejny sukces w walce z przestępczością zorganizowaną (zdjęcie ilustracyjne) / YURI CORTEZ/AFP / East News

Meksykańska armia zatrzymała Antonio Guadalupe "Lexusa", jednego z liderów Kartelu z Zatoki.

To kolejny cios w meksykańskie kartele narkotykowe - kilka dni wcześniej wojsko zabiło szefa CJNG, "El Mencho".

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do zatrzymania Antonio Guadalupe, ps. Lexus, doszło w czwartek w mieście Matamoros, położonym przy granicy z amerykańskim stanem Teksas. Jak poinformował Gabinet Bezpieczeństwa Meksyku, operacja miała charakter powietrzno-lądowy i była przeprowadzona przez siły federalne.

W trakcie akcji zabezpieczono broń dużego kalibru, wyrzutnie rakiet, granaty oraz sprzęt taktyczny. Oprócz "Lexusa" aresztowano ośmiu innych członków kartelu.

Według władz "Lexus" był liderem grupy Operativa Ranger z frakcji Ciclones, działającej w strukturach Kartelu z Zatoki (Cartel del Golfo). Organizacja ta od lat należy do najpotężniejszych w regionie Tamaulipas oraz na pograniczu z USA. Media podkreślają, że "Lexus" znajdował się na liście najważniejszych celów amerykańskich organów ścigania.

Napięcie wśród mieszkańców i reakcja władz

Obecność licznych sił bezpieczeństwa w Matamoros wywołała niepokój wśród lokalnej społeczności. Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie okolic, w których prowadzono działania operacyjne.

To nie pierwsza taka akcja w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia w tym samym mieście zatrzymano Jose Ignacio, znanego jako "Nacho Vega", odpowiedzialnego za finanse Kartelu z Zatoki.

Fala uderzeń w kartele narkotykowe

Aresztowanie "Lexusa" nastąpiło zaledwie cztery dni po śmierci Nemesia Oseguery Cervantesa, ps. El Mencho - szefa i założyciela potężnego Kartelu Jalisco Nueva Generacion (CJNG) . Jego śmierć wywołała falę zamieszek w kilkunastu stanach Meksyku, podczas których doszło do blokad dróg, podpaleń i ataków na służby mundurowe. Zginęły co najmniej 73 osoby, w tym funkcjonariusze Gwardii Narodowej.

Zatrzymanie "Lexusa" wpisuje się w szerszą strategię walki z kartelami. W ostatnich latach aresztowano m.in. Ismaela Zambadę Garcię, ps. El Mayo oraz synów słynnego barona narkotykowego "El Chapo" - Ovidio Guzmana Lopeza i Joaquína Guzmana Lopeza.

W 2022 roku schwytano także Rafaela Caro Quintero, poszukiwanego od lat 80. za zabójstwo agenta amerykańskiej Agencja do Walki z Narkotykami (DEA).