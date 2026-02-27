W promieniu zaledwie 16 kilometrów od areny Akron w Guadalajarze w Meksyku odnaleziono już ponad 500 worków z ludzkimi szczątkami. To jeden ze stadionów, na których mają być rozgrywane mecze mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Przed kilkoma dniami w kraju tym doszło do bezprecedensowych aktów przemocy. Mimo to prezydent FIFA Gianni Infantino oświadczył, że jest spokojny o organizację zaplanowanych przez Meksyk imprez mundialowych. "Będzie fantastyczne" - stwierdził.

Pielgrzymka rodzin, których członkowie zaginęli (zdj. z grudnia 2025 roku) / SASHENKA GUTIERREZ / PAP/EPA

Krajobraz nadziei i rozpaczy

Nie jeden, nie dwa, a co najmniej tuzin tajnych grobów odkryto na terenach prywatnych i opuszczonych wokół stadionu Akron w Guadalajarze, jednym z trzech kompleksów sportowych, które już wkrótce będą gościć kibiców z całego świata. Przerażające znaleziska zaczęły wypływać na światło dzienne w lutym zeszłego roku, gdy robotnicy budujący nowe osiedle w Las Agujas natrafili na plastikowe worki z ludzkimi szczątkami.

Od tego czasu liczba odkrytych worków stale rośnie - pisze "El Pais". Tylko w czterech masowych grobach znalezionych w bezpośredniej okolicy stadionu rodziny zaginionych doliczyły się już ponad 500 worków.

Prace poszukiwawcze prowadzą przede wszystkim rodziny osób zaginionych. To oni, zdeterminowani i często pozostawieni sami sobie, dokumentują, patrolują i wracają na miejsca odkryć, by pilnować działań władz.

Będziemy pilnować, by wykonali swoją pracę właściwie. Nie powinniśmy tego robić, ale szybko zrozumieliśmy, że jeśli nie będziemy patrzeć im na ręce, nic się nie zmieni - wyjaśnia gazecie Aguilar, zakładając koszulkę z twarzą i imieniem Wendy Sánchez, 33-latki, która zaginęła w styczniu 2021 roku.

Aguilar sam nie jest krewnym zaginionej, ale - jak mówi - "wszyscy zaginieni są teraz nasi". Dla niego i tysięcy innych wolontariuszy każda historia to osobista misja i walka o pamięć.

Według oficjalnych danych od stycznia do listopada 2025 roku w stanie Jalisco zaginęły 2 483 osoby.

Przy stadionie Akron, gdzie za kilka miesięcy rozbrzmią okrzyki kibiców z całego świata, codziennie rozgrywa się cichy dramat. Matki, siostry, bracia i wolontariusze przemierzają zarośla i nieużytki, wciąż mając nadzieję na odnalezienie bliskich.

María de la Paz Aguilar szuka syna od dwóch lat. Lilia Reyes - brata od ośmiu. Pomimo codziennych starań, nie otrzymały wsparcia od władz. To my musimy prowadzić poszukiwania i śledztwa, by posunąć swoje sprawy do przodu - mówią zgodnie.

Władze Jalisco, przygotowując się do mundialu , inwestują w infrastrukturę i poprawę wizerunku miasta. Przechodzimy proces wybielania, upiększania miasta, nadawania mu nowego wizerunku. Jesteśmy świadkami przesiedlania bezdomnych. To upiększanie miasta na mistrzostwa świata - ubolewa jeden z wolontariuszy.

Prezydent FIFA spokojny pomimo aktów przemocy w Meksyku

Arena Akron w Guadalajarze w Meksyku / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Coraz częściej słychać głosy podważające bezpieczeństwo mundialu w Meksyku. Kraj ten, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, jest jednym z trzech gospodarzy piłkarskiego mundialu, który odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Terytorium Meksyku, a w szczególności miasto Guadalajara w stanie Jalisco, zostało dotknięte falą przemocy po śmierci potężnego przywódcy kartelu Nemesia Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho , podczas operacji wojskowej. Domniemani członkowie kartelu zablokowali drogi, podpalili pojazdy, stacje benzynowe, sklepy i banki oraz starli się z władzami w 20 z 32 krajowych stanów.

Miejscowa policja poszukuje dużej grupy skazańców, którzy uciekli z więzienia w mieście Puerto Vallarta.