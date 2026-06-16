Podczas szczytu G7 w Évian-les-Bains prezydent USA Donald Trump i premier Włoch Giorgia Meloni odbyli rozmowę, która - według włoskich źródeł dyplomatycznych - miała na celu wyjaśnienie ostatnich nieporozumień. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, co stanowiło wyraźny kontrast wobec wcześniejszych napięć między przywódcami.

Donald Trump i Giorgia Meloni podczas szczytu G7 we Francji / EVELYN HOCKSTEIN/AFP / East News

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W ostatnich tygodniach relacje między Donaldem Trumpem a Giorgią Meloni były napięte. Prezydent USA publicznie zarzucał włoskiej premier brak wsparcia dla Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem, podkreślając, że "jest bardzo inna niż myślał" i wyrażając rozczarowanie jej postawą . Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - mówił.

Szefowa włoskiego rządu z kolei uznała za niedopuszczalną krytykę amerykańskiego przywódcy pod adresem papieża Leona XIV, co dodatkowo zaostrzyło spór.

Jedność Zachodu w obliczu kryzysów

Podczas poniedziałkowej kolacji liderów G7 Donald Trump i Giorgia Meloni mieli okazję do szczerej rozmowy. Było to - według agencji ANSA - "spotkanie wyjaśniające", które odbyło się "bez żartów i uszczypliwości".

Źródła dyplomatyczne podają, że nie skupiano się na pojedynczych kwestiach, lecz podkreślono znaczenie jedności Zachodu w obliczu obecnych kryzysów międzynarodowych. Obie strony potwierdziły konieczność współpracy i dialogu, co może oznaczać złagodzenie dotychczasowych napięć.

ANSA zauważyła, że prezydent USA i premier Włoch na marginesie szczytu żartowali. Gdy szef Rady Europejskiej Antonio Costa i Meloni wymienili zdania na temat ich przyjaźni, Trump uśmiechnął się i powiedział: "Ja zostałem porzucony". "Nie, nie zostałeś"- odparła od razu Meloni.

Tę wymianę zdań zinterpretowano jako odniesienie do wojny USA z Iranem i opinii Trumpa, który zarzucał Włochom, że nie pomogły Stanom Zjednoczonym.

Perspektywy na przyszłość

Według zapowiedzi, podczas szczytu G7 mają odbyć się kolejne rozmowy między przywódcami. Czy spotkanie Trumpa i Meloni otworzy nowy rozdział w relacjach USA i Włoch? Czas pokaże.