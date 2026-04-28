Meksykańskie siły specjalne aresztowały gangstera Audiasa Floresa, znanego jako El Jardinero (Ogrodnik) - poinformował minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch. Flores to jeden z najwyższych liderów gangu Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Był pretendentem do przejęcia kontroli nad grupą przestępczą po zabiciu w lutym jej lidera znanego jako El Mencho.

  • Meksykańskie siły aresztowały jednego z liderów kartelu CJNG Audiasa Floresa.
  • Gangster był kluczowym dowódcą i potencjalnym następcą zabitego w lutym El Mencho, lidera grupy.
  • Pojawiają się spekulacje, że wzmożone działania Meksyku ws. walki z przestępczością narkotykową mogą być efektem nacisków ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.
  • Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

"Ogrodnik" wpadł w ręce służb. Był jednym z liderów groźnego kartelu

Audias Flores w kartelu CJNG kontrolował rozległe terytoria wzdłuż meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Był uważany za potencjalnego następcę Nemesio Oseguery, znanego jako El Mencho, który wcześniej kierował kartelem i został zabity podczas operacji służb w lutym.

Siły bezpieczeństwa otoczyły posiadłość w El Mirador, około 20 km od popularnego kurortu Puerto Vallarta, gdzie Flores przebywał w obstawie około 30 pickupów i ponad 60 uzbrojonych mężczyzn - wynika z komunikatu meksykańskiej marynarki wojennej, która prowadziła operację. Mundurowi zlokalizowali Floresa, gdy próbował ukryć się w rowie melioracyjnym.

"Operacja została przeprowadzona z chirurgiczną precyzją, bez oddania ani jednego strzału" - przekazała marynarka wojenna w poniedziałkowym oświadczeniu.

Ogromna nagroda za aresztowanie El Jardinero

Na filmach udostępnionych w mediach społecznościowych przez ministra Garcię Harfucha widać było helikoptery krążące nad miejscem operacji, która - jak podała marynarka wojenna - była efektem 19 miesięcy obserwacji i zaangażowania ponad 500 żołnierzy, sześciu helikopterów oraz kilku samolotów.

Służby miały wykorzystać również informacje wywiadowcze dostarczone przez władze USA - przekazał meksykański urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez agencję Reutera, który wypowiedział się anonimowo.

Nie było od razu jasne, czy Flores stanie przed sądem w Meksyku. Minister Garcia Harfuch powiedział jednak, że gangster był poszukiwany ws. ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, których władze wyznaczyły 5 mln dolarów nagrody za jego aresztowanie.

Później tego samego dnia meksykańskie władze ogłosiły aresztowanie Cesara Alejandro N., znanego pod pseudonimem El Güero Conta. Był on - zdaniem meksykańskich władz - kluczowy dla procederu prania pieniędzy przez Floresa.

Pretendent do objęcia kontroli nad gangiem?

Carlos Olivo - były funkcjonariusz amerykańskich służb antynarkotykowych DEA i ekspert ds. kartelu CJNG - ocenił, że Flores był "ważną postacią" i że jego aresztowanie "będzie miało większy wpływ na operacje kartelu CJNG niż eliminacja El Mencho".

Podobną opinię wyraził meksykański urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez Reutersa. Jego zdaniem El Jardinero odgrywał kluczową rolę dla działań kartelu, kontrolując sieci laboratoriów narkotykowych, szlaki przemytu oraz sieci dystrybucji w Stanach Zjednoczonych.

Aresztowanie "kluczowego przywódcy brutalnego kartelu CJNG stanowi znaczący krok naprzód w walce z tymi, którzy czerpią zyski z fentanylu i napędzają przemoc w naszych społecznościach" - oświadczył w mediach społecznościowych ambasador USA w Meksyku Ronald Johnson.

Departament Skarbu USA uznał Floresa za "znaczącego zagranicznego handlarza narkotyków" w 2021 roku, kiedy postawiono mu zarzuty spisku w celu dystrybucji kokainy i heroiny, między innymi przestępstw.

Meksyk nasilił działania ws. bezpieczeństwa. Naciski ze strony Trumpa?

Aresztowanie stanowi kolejny cios dla meksykańskich karteli narkotykowych po zabiciu El Mencho. Flores był jednym z kilku najwyższych regionalnych liderów, którzy według analityków bezpieczeństwa mogli być dobrze przygotowani do przejęcia kontroli nad kartelem.

Meksyk znacznie nasilił działania w zakresie bezpieczeństwa pod ogromną presją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa - wskazała agencja Reutera. Trump wielokrotnie groził jednostronnym działaniem wojskowym w Meksyku, jeśli uzna, że rząd meksykański nie robi wystarczająco dużo w walce z kartelami. Na tym tle pojawiały się także groźby ws. ceł.

Bezpieczeństwo w Meksyku jest tym bardziej istotne w kontekście przygotować do współorganizacji mistrzostw świata w piłce nożnej nadchodzącego lata wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Zobacz również: