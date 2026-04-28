Służby miały wykorzystać również informacje wywiadowcze dostarczone przez władze USA - przekazał meksykański urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez agencję Reutera, który wypowiedział się anonimowo.

Nie było od razu jasne, czy Flores stanie przed sądem w Meksyku. Minister Garcia Harfuch powiedział jednak, że gangster był poszukiwany ws. ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, których władze wyznaczyły 5 mln dolarów nagrody za jego aresztowanie.

Później tego samego dnia meksykańskie władze ogłosiły aresztowanie Cesara Alejandro N., znanego pod pseudonimem El Güero Conta. Był on - zdaniem meksykańskich władz - kluczowy dla procederu prania pieniędzy przez Floresa.

Pretendent do objęcia kontroli nad gangiem?

Carlos Olivo - były funkcjonariusz amerykańskich służb antynarkotykowych DEA i ekspert ds. kartelu CJNG - ocenił, że Flores był "ważną postacią" i że jego aresztowanie "będzie miało większy wpływ na operacje kartelu CJNG niż eliminacja El Mencho".

Podobną opinię wyraził meksykański urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez Reutersa. Jego zdaniem El Jardinero odgrywał kluczową rolę dla działań kartelu, kontrolując sieci laboratoriów narkotykowych, szlaki przemytu oraz sieci dystrybucji w Stanach Zjednoczonych.

Aresztowanie "kluczowego przywódcy brutalnego kartelu CJNG stanowi znaczący krok naprzód w walce z tymi, którzy czerpią zyski z fentanylu i napędzają przemoc w naszych społecznościach" - oświadczył w mediach społecznościowych ambasador USA w Meksyku Ronald Johnson.

Departament Skarbu USA uznał Floresa za "znaczącego zagranicznego handlarza narkotyków" w 2021 roku, kiedy postawiono mu zarzuty spisku w celu dystrybucji kokainy i heroiny, między innymi przestępstw.

Meksyk nasilił działania ws. bezpieczeństwa. Naciski ze strony Trumpa?

Aresztowanie stanowi kolejny cios dla meksykańskich karteli narkotykowych po zabiciu El Mencho . Flores był jednym z kilku najwyższych regionalnych liderów, którzy według analityków bezpieczeństwa mogli być dobrze przygotowani do przejęcia kontroli nad kartelem.

Meksyk znacznie nasilił działania w zakresie bezpieczeństwa pod ogromną presją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa - wskazała agencja Reutera. Trump wielokrotnie groził jednostronnym działaniem wojskowym w Meksyku, jeśli uzna, że rząd meksykański nie robi wystarczająco dużo w walce z kartelami. Na tym tle pojawiały się także groźby ws. ceł.

Bezpieczeństwo w Meksyku jest tym bardziej istotne w kontekście przygotować do współorganizacji mistrzostw świata w piłce nożnej nadchodzącego lata wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.