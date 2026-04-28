Meksykańskie siły specjalne aresztowały gangstera Audiasa Floresa, znanego jako El Jardinero (Ogrodnik) - poinformował minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch. Flores to jeden z najwyższych liderów gangu Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Był pretendentem do przejęcia kontroli nad grupą przestępczą po zabiciu w lutym jej lidera znanego jako El Mencho.
- Pojawiają się spekulacje, że wzmożone działania Meksyku ws. walki z przestępczością narkotykową mogą być efektem nacisków ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.
Audias Flores w kartelu CJNG kontrolował rozległe terytoria wzdłuż meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Był uważany za potencjalnego następcę Nemesio Oseguery, znanego jako El Mencho, który wcześniej kierował kartelem i został zabity podczas operacji służb w lutym.
Siły bezpieczeństwa otoczyły posiadłość w El Mirador, około 20 km od popularnego kurortu Puerto Vallarta, gdzie Flores przebywał w obstawie około 30 pickupów i ponad 60 uzbrojonych mężczyzn - wynika z komunikatu meksykańskiej marynarki wojennej, która prowadziła operację. Mundurowi zlokalizowali Floresa, gdy próbował ukryć się w rowie melioracyjnym.
"Operacja została przeprowadzona z chirurgiczną precyzją, bez oddania ani jednego strzału" - przekazała marynarka wojenna w poniedziałkowym oświadczeniu.
Na filmach udostępnionych w mediach społecznościowych przez ministra Garcię Harfucha widać było helikoptery krążące nad miejscem operacji, która - jak podała marynarka wojenna - była efektem 19 miesięcy obserwacji i zaangażowania ponad 500 żołnierzy, sześciu helikopterów oraz kilku samolotów.