Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania lub skazania braci Arzate-Garcia, którzy od lat kontrolują kluczowy szlak przemytu narkotyków przez Tijuanę do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze podkreślają, że bracia utrzymują swoją pozycję dzięki przemocy, korupcji i strategicznym sojuszom.
- USA oferują 10 mln dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania braci Arzate-Garcia, liderów kartelu Sinaloa w Tijuanie.
- Bracia od 15 lat kontrolują kluczowy szlak przemytu narkotyków do USA, utrzymując władzę przez przemoc i korupcję.
Departament Stanu USA poinformował w czwartek, że za informacje prowadzące do zatrzymania lub skazania René Arzate-Garcii, ps. "La Rana" ("Żaba"), oraz jego brata Alfonso Arzate-Garcii, ps. "Aquiles" ("Achilles"), wyznaczono po 5 milionów dolarów nagrody za każdego. Obaj są uznawani za kluczowych liderów kartelu Sinaloa w Tijuanie, przy granicy z Kalifornią.
W Południowym Dystrykcie Kalifornii ujawniono nowy, rozszerzony akt oskarżenia wobec René Arzate-Garcii. Zarzuca mu się m.in. narkoterroryzm, prowadzenie ciągłej działalności przestępczej, wspieranie zagranicznej organizacji terrorystycznej, międzynarodową zmowę w celu dystrybucji metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany oraz pranie pieniędzy.
Według dokumentów sądowych, René Arzate-Garcia zarządza operacjami przemytu narkotyków kartelu w Tijuanie i okolicznych gminach. Jest zamieszany w import dużych ilości nielegalnych substancji, w tym fentanylu, do USA. Departament Stanu podkreśla, że bracia od 15 lat kontrolują korytarz przemytniczy, utrzymując władzę poprzez przemoc, strategiczne sojusze i korupcję wśród lokalnych polityków oraz policji.
Kartel Sinaloa, uznany w lutym 2025 roku przez administrację Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną, jest podzielony na rywalizujące frakcje: Los Chapitos/La Chapiza (synowie "El Chapo" Guzmana) oraz Los Mayos/La Mayiza (lojalni wobec Ismaela "El Mayo" Zambady).
Walki terytorialne między tymi grupami doprowadziły do śmierci ponad tysiąca osób w stanie Sinaloa. Bracia Arzate-Garcia kierują jedną z regionalnych filii kartelu, odpowiadającą za trasę przerzutu narkotyków przez Tijuanę.
Ogłoszenie nagród nastąpiło cztery dni po tym, jak meksykańska armia zabiła Nemesio Oseguera Cervantesa, ps. "El Mencho", lidera rywalizującego kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG). Był to największy cios wymierzony w meksykańskie kartele narkotykowe od lat.
Bracia Arzate-Garcia dołączają do grona bossów narkotykowych, za których USA oferują wysokie nagrody. Za Ivana Archivaldo Guzmana Salazara, jednego z "Chapitos", Departament Stanu oferuje do 10 milionów dolarów. We wrześniu 2025 roku wyznaczono także 5 milionów dolarów nagrody za Juana José Ponce Félixa, ps. "El Ruso", lidera zbrojnego skrzydła Los Mayos.