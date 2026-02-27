Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania lub skazania braci Arzate-Garcia, którzy od lat kontrolują kluczowy szlak przemytu narkotyków przez Tijuanę do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze podkreślają, że bracia utrzymują swoją pozycję dzięki przemocy, korupcji i strategicznym sojuszom.

Departament Stanu USA poinformował w czwartek, że za informacje prowadzące do zatrzymania lub skazania René Arzate-Garcii, ps. "La Rana" ("Żaba"), oraz jego brata Alfonso Arzate-Garcii, ps. "Aquiles" ("Achilles"), wyznaczono po 5 milionów dolarów nagrody za każdego. Obaj są uznawani za kluczowych liderów kartelu Sinaloa w Tijuanie, przy granicy z Kalifornią.

Nowe zarzuty i rola w kartelu

René Arzate-García / U.S. Department of State /

W Południowym Dystrykcie Kalifornii ujawniono nowy, rozszerzony akt oskarżenia wobec René Arzate-Garcii. Zarzuca mu się m.in. narkoterroryzm, prowadzenie ciągłej działalności przestępczej, wspieranie zagranicznej organizacji terrorystycznej, międzynarodową zmowę w celu dystrybucji metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany oraz pranie pieniędzy.

Według dokumentów sądowych, René Arzate-Garcia zarządza operacjami przemytu narkotyków kartelu w Tijuanie i okolicznych gminach. Jest zamieszany w import dużych ilości nielegalnych substancji, w tym fentanylu, do USA. Departament Stanu podkreśla, że bracia od 15 lat kontrolują korytarz przemytniczy, utrzymując władzę poprzez przemoc, strategiczne sojusze i korupcję wśród lokalnych polityków oraz policji.

Kartel Sinaloa - podziały i walka o wpływy

Alfonso Arzate-García / U.S. Department of State /

Kartel Sinaloa, uznany w lutym 2025 roku przez administrację Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną, jest podzielony na rywalizujące frakcje: Los Chapitos/La Chapiza (synowie "El Chapo" Guzmana ) oraz Los Mayos/La Mayiza ( lojalni wobec Ismaela "El Mayo" Zambady ).

Walki terytorialne między tymi grupami doprowadziły do śmierci ponad tysiąca osób w stanie Sinaloa. Bracia Arzate-Garcia kierują jedną z regionalnych filii kartelu, odpowiadającą za trasę przerzutu narkotyków przez Tijuanę.

Kolejne ciosy w kartele

Ogłoszenie nagród nastąpiło cztery dni po tym, jak meksykańska armia zabiła Nemesio Oseguera Cervantesa, ps. "El Mencho" , lidera rywalizującego kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG). Był to największy cios wymierzony w meksykańskie kartele narkotykowe od lat.

Bracia Arzate-Garcia dołączają do grona bossów narkotykowych, za których USA oferują wysokie nagrody. Za Ivana Archivaldo Guzmana Salazara, jednego z "Chapitos", Departament Stanu oferuje do 10 milionów dolarów. We wrześniu 2025 roku wyznaczono także 5 milionów dolarów nagrody za Juana José Ponce Félixa, ps. "El Ruso", lidera zbrojnego skrzydła Los Mayos.