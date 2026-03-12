Zmiany w specyfikacjach silników sprawiły, że bolidy rozpędzają się znacznie szybciej, co stwarza ryzyko, zwłaszcza dla zespołów, które nie są jeszcze w pełni przygotowane do nowych wymagań. Chociaż rywalizacja technologiczna między zespołami jest sednem tego sportu, teraz sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Kwestia czasu?

Sergio Perez z debiutującego zespołu Cadillac ostrzega, że różnice w prędkościach mogą prowadzić do poważnych wypadków. To tylko kwestia czasu, zanim wydarzy się jakiś wielki karambol. To może być bardzo niebezpieczne, bo prędkości, które osiąga się po dwóch czy trzech sekundach, są ekstremalne - uważa Meksykanin

Hiszpan Carlos Sainz jr. z Williamsa podziela obawy swoich kolegów, jednak Franco Colapinto wyraża nadzieję, że z czasem wszystkie zespoły poradzą sobie z problemami na starcie. Mimo to, obecnie istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców.

W inauguracyjnym wyścigu sezonu zwyciężył Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Kolejna runda mistrzostw świata odbędzie się w najbliższą niedzielę w Chinach, gdzie zespoły będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z przepisami.