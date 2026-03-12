Niektórzy właściciele statków pływających w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz wymyślili sposób, by uniknąć ataków ze strony Iranu. Jednostki w czasie rejsu sygnalizują, że są własnością chińską, czasem też podkreślają, że załogę stanowią Chińczycy - donosi agencja AP. W ostatnich dniach Iran nasilił uderzenia na statki w regionie.

Cieśnina Ormuz / GIUSEPPE CACACE/AFP/East News / East News

Statki w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormuz przedstawiają się jako chińskie, by uniknąć ataków.

Ten sprytny manewr wynika z politycznych i gospodarczych więzi między Chinami a Iranem.

Od początku wojny doszło do co najmniej 13 ataków na statki w tym rejonie.

AP donosi, powołując się na dane platformy MarineTraffic, o co najmniej ośmiu jednostkach przebywających w Zatoce Perskiej, cieśninie Ormuz lub w ich pobliżu, które zmieniły sygnalizację celu podróży na krótkie wiadomości, takie jak "Chiński właściciel" albo "Chiński właściciel i załoga".

Głównym celem publicznego przedstawiania się przez jednostki jako "chińskie" podczas tranzytu przez Zatokę Perską lub cieśninę Ormuz jest, przede wszystkim, zmniejszenie ryzyka, że zostaną zaatakowane, a nie samo ułatwienie przepłynięcia przez cieśninę - tłumaczy Ana Subasic, analityczka z firmy Kpler, do której należy MarineTraffic.

Wybieg ma swoje źródło w polityczno-wojennych układach. Iran i związane z nim grupy generalnie unikają uderzania w statki związane z Chinami. Pekin cechuje neutralne stanowisko wobec wojny Iranu z USA i Izraelem. Nie bez znaczenia są również mocne powiązania gospodarcze ChRL z Iranem.

Zaatakowane tankowce na wodach Iraku

Według obliczeń stacji BBC, od początku wojny na Bliskim Wschodzie doszło do co najmniej 13 ataków na statki przypisywanych Iranowi. W środę pojawiły się informacje o pięciu zaatakowanych jednostkach, w tym dwóch tankowcach na wodach irackich. Zginął co najmniej jeden członek załogi.

Iran atakuje statki handlowe, ostrzeliwuje Izrael i amerykańskie bazy wojskowe oraz infrastrukturę cywilną w państwach Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania swojego terytorium.