​Król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia spotkali się w czwartek w Gdańsku z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Wspólnie przeszli reprezentacyjną Drogą Królewską - od Złotej Bramy do Ratusza Głównego Miasta. W ratuszu wpisali się do księgi pamiątkowej miasta oraz Muzeum Gdańska. Spotkanie miało charakter zamknięty dla mediów.

Spacer szwedzkiej pary królewskiej po Gdańsku w towarzystwie prezydent Aleksandry Dulkiewicz / Adam Warżawa / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Wcześniej para królewska, która przebywa z wizytą w Polsce, odwiedziła Europejskie Centrum Solidarności i spotkała się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Przed Dworem Artusa król i królowa rozmawiali ze studentami skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie szwedzkiej pary królewskiej z Lechem Wałęsą / Adam Warżawa / PAP

Szwedzka para królewska podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W planie wizyty znalazło się także zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w towarzystwie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej. Król Karol XVI Gustaw weźmie również udział w konferencji Baltic Sea Security Talks w Teatrze Wybrzeże, poświęconej bezpieczeństwu regionu Morza Bałtyckiego.

W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony Szwecji Pal Jonson, minister spraw zagranicznych Szwecji Maria Malmer Stenergard oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Wizyta pary królewskiej dobiega końca. Mocny aspekt biznesowy

Czwartek to ostatni dzień trzydniowej wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Wcześniej monarchowie przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z polską parą prezydencką, marszałkami Sejmu i Senatu. Król spotkał się też z premierem Tuskiem i uczestniczył w Szwedzko-Polskim Forum Obrony Totalnej "Silniejsi Razem", podczas którego podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wizycie towarzyszy liczna, 65-osobowa delegacja biznesowa, reprezentująca zarówno duże, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

To jedna z największych zagranicznych delegacji szwedzkiego biznesu w historii.