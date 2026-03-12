Lis, który przedostał się na statek towarowy u wybrzeży Southampton w Wielkiej Brytanii, szczęśliwie pokonał tysiące mil przez Atlantyk i dotarł do Nowego Jorku - informuje BBC. Zwierzęciem zaopiekowało się zoo w Bronksie.

Lis rudy (pospolity) / Shutterstock

Na lisa rudego, który pokonał Atlantyk na statku towarowym z Southampton w Wielkiej Brytanii, natknęli się amerykańscy urzędnicy Portu Nowy Jork i New Jersey. Zwierzę znajdowało się wśród załadowanych na statek towarów.

19 lutego angielski lis został przewieziony do zoo w Bronksie, jednego z najstarszych i największych ogrodów zoologicznych w USA.

Nie jest jasne, w jaki sposób zwierzęciu udało się dostać na pokład statku cumującego w angielskim Southampton.

BBC cytuje rzecznika Associated British Ports (ABP): Port w Southampton obsługuje wszystko, od samochodów po kontenery i rejsy, ale nawet my byliśmy zaskoczeni, gdy odkryliśmy, że lis zarezerwował sobie przeprawę transatlantycką. Następnym razem radzilibyśmy rozważyć Queen Mary 2, który oferuje trasę z Southampton do Nowego Jorku z dużo większym komfortem! - zażartował.

W środę (11 marca) nowojorskie zoo poinformowało w komunikacie, że lis imigrant to dwuletni samiec, ważący około 5 kg. Obecnie znajduje się w Centrum Zdrowia Zwierząt pod opieką weterynarzy.

"Gdy zespół weterynaryjny stwierdzi, że lis jest zdrowy, zoo rozpocznie współpracę ze specjalistami ds. dzikiej przyrody, aby znaleźć zwierzęciu odpowiedni, stały dom" - informuje zoo w Bronksie.

Ogród zoologiczny poinformował, że wstępne badania wskazują na dobry stan zdrowia lisa. Jego opiekunowie czekają jednak jeszcze na dodatkowe wyniki badań kontrolnych.

Wydaje się, że dobrze się zadomowił - powiedział agencji Associated Press Keith Lovett, dyrektor programów dla zwierząt w zoo w Bronksie. Przeszedł przez wiele - dodał.

Jak poinformowało zoo w komunikacie, niezwykła zdolność adaptacji lisa rudego pozwala mu przetrwać w różnych środowiskach, od lasów i łąk po tereny miejskie. Lisy nie są wybredne, żywą się niemal wszystkim - od owoców po gryzonie.