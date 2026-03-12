Norweskie siły zbrojne poinformowały o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M w pobliżu północnych wybrzeży kraju. Do incydentu doszło w trakcie trwających ćwiczeń NATO Cold Response, w których bierze udział 25 tysięcy żołnierzy z 14 państw.

Rosyjski samolot został przechwycony / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Przechwycony samolot to Ił-20M wykorzystywany przez rosyjskie siły zbrojne do prowadzenia rozpoznania i zwiadu elektronicznego. Został wykryty w środę przed południem. W celu identyfikacji z bazy sił powietrznych Evenes wystartowały dwa norweskie myśliwce F-35.



Reakcja wojska

"Rosyjski samolot został zidentyfikowany i był śledzony wzdłuż norweskiego wybrzeża, aż zawrócił na północ w rejonie archipelagu Vesteraalen (u północno-wschodnich wybrzeży Norwegii - przyp. red.)" - poinformowały w komunikacie norweskie siły zbrojne.

Rosyjska maszyna dwukrotnie poleciała też na południowy zachód, docierając do archipelagu Lofoty.

Krótko po incydencie resort dyplomacji w Moskwie ostrzegł, że prowadzenie ćwiczeń wojskowych u wybrzeży Norwegii przyczynia się do eskalacji napięć w Arktyce.

Do podobnego incydentu doszło we wtorek

Norweskie wojsko poinformowało, że do podobnego zdarzenia doszło również we wtorek. Wówczas rosyjski samolot został zidentyfikowany w pobliżu wybrzeża regionu Finnmark na północy kraju.

W ostatnich dniach północ Norwegii wzbudza szczególne zainteresowanie rosyjskich sił zbrojnych. Od poniedziałku trwają tam ćwiczenia NATO pod kryptonimem Cold Response.

Największe manewry arktyczne NATO

W manewrach w ramach Cold response uczestniczą wojska z Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Turcji, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji i Finlandii. W sumie około 25 tys. żołnierzy. Biorą w nich udział jednostki lądowe, lotnictwo oraz okręty wojenne. Łącznie zaangażowanych jest kilkadziesiąt samolotów, śmigłowców i okrętów oraz tysiące pojazdów wojskowych.

Główna część ćwiczeń odbywa się w regionie Troms z bazą w garnizonie Bardufoss. Działania prowadzone są również w północnej części Nordlandu, na Morzu Barentsa i w przestrzeni wietrznej Norwegii.

Pierwszy raz od przyjęcia Finlandii do Sojuszu w 2023 roku część manewrów przeprowadzona zostanie na jej terytorium. Na poligonie Rovajarvi w regionie Sapmi ćwiczyć będzie około 7,5 tys. żołnierzy.

NATO ćwiczy działania w warunkach arktycznych, współdziałanie wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej oraz przerzut i przyjęcie wojsk sojuszniczych w Norwegii. Jednym z elementów jest symulacja transportu rannych żołnierzy ze Szwecji do szpitala w Narwiku we współpracy ze służbami cywilnymi w ramach tzw. obrony totalnej.