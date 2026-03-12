"Należy utrzymać zamknięcie cieśniny Ormuz jako narzędzie nacisku na wroga" - stwierdził nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei w pierwszym publicznym oświadczeniu. Odczytano je w irańskiej telewizji.

Modżtaba Chamenei publicznie zabrał głos pierwszy raz od czasu wyboru na najwyższego przywódcę Iranu / SalamPix/ABACA/Abaca / East News

Blokada cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu ropy naftowej i gazu, spowodowała skok cen ropy na świecie.

Modżtaba Chamenei ostrzegł, że wszystkie amerykańskie bazy w regionie powinny zostać zamknięte, ponieważ będą atakowanie. "Pomścimy krew naszych męczenników" - zaznaczył.

"Chciałbym podziękować dzielnym żołnierzom, którzy wykonują świetną robotę w czasie, gdy nasz kraj znajduje się pod presją i jest atakowany" - zaznaczył.

Nowy przywódca Iranu podkreślił też, że Teheran musi poprawić swoje relacje z sąsiednimi krajami.

W niedzielę wybrano go na nowego przywódcę

56-letni Modżtaba Chamenei był jednym z głównych kandydatów do roli nowego przywódcy, którego wybrało w niedzielę irańskie Zgromadzenie Ekspertów. Jak podkreślił Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu, wyboru dokonano zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Chamenei był przez dekady wpływowym działaczem zaplecza politycznego, ale dla wielu Irańczyków pozostawał postacią mało znaną. Kierując biurem najwyższego przywódcy u boku swojego ojca, zbudował jednak bliskie relacje ze Strażnikami Rewolucji, zwłaszcza z dowódcami średniego szczebla, którzy zastąpili generałów zabitych w czasie wojny - podało jedno ze źródeł.

Wkrótce więcej informacji.