Miejsce jest teraz sprawdzane przez prokuratora. Wszystko nadzoruje dział do spraw wojskowych poznańskiej prokuratury.

O zdarzeniu powiadomiono m.in. prokuratury w Koninie i Kole.

Na razie nie ma informacji, żeby ktokolwiek ucierpiał.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał mu meldunek w sprawie znaleziska.

Ta sprawa podlega wyjaśnieniu przez żandarmerię wojskową i policję - powiedział Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami. Przed chwilą minister Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misje na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu - dodał.

Maszyna znaleziona w Galczycach ma przypominać rosyjskiego drona typu Gerbera - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. W nocy z 9 na 10 września 2025 r., w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, nawet dwadzieścia kilka dronów tego typu mogło przekroczyć polską granicę .

Ich fragmenty znajdowano później w wielu miejscach kraju.