Co Komisja Europejska wie o sporze wokół środków z programu SAFE? Jak duże jest ryzyko, że opóźnienie w przyjęciu inicjatywy może skutkować utratą środków przez Polskę? Czy rząd poinformował Brukselę o planie B na wypadek weta prezydenta? Między innymi o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefową Polski 2050. Zapraszamy!

Wideo youtube

Z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz porozmawiamy o sporze wokół programu SAFE i o tym, czy konflikt między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim może zagrozić wypłacie środków unijnych dla Polski.

Zapytamy też o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i o kolejne kamienie milowe. Parlament pracuje nad zmianami w Państwowej Inspekcji Pracy - to jeden z warunków wypłaty środków z KPO. Co się stanie, jeśli prezydent zawetuje ustawę i czy Polska może stracić część miliardów z unijnego programu?

Porozmawiamy też o zmianach w KPO - rząd zaakceptował jego rewizję, w której asystencja osobista ma zastąpić bon senioralny. Dlaczego zdecydowano się na taką zmianę i na jakim etapie jest dziś wykorzystanie środków z unijnego programu?

Zapytamy także o wybór nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i o scenariusz na wypadek, gdyby prezydent odmówił ich zaprzysiężenia. Jaki będzie wówczas status sędziów i kto miałby wypłacać im wynagrodzenie?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .