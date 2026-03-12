Alessandra Mussolini, wnuczka dyktatora Benito Mussoliniego i siostrzenica Sophii Loren, dołączy do obsady włoskiej edycji programu "Celebrity Big Brother". Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 17 marca. 63-latka od lat związana jest ze światem show-biznesu, a także polityki. Była eurodeputowaną, parlamentarzystką, aktorką, piosenkarką i modelką.

Alessandra Mussolini (zdjęcie archiwalne) / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Wnuczka Mussoliniego w "Big Brotherze"

"Trzymajcie się mocno. Zamieszkam w domu Wielkiego Brata jako uczestniczka programu. Musimy tańczyć, musimy śpiewać, zamierzam się uczyć od pozostałych uczestników" - napisała w mediach społecznościowych Alessandra Mussolini, informując o swoim udziale. Nie będzie to jednak jej pierwszy występ w tego typu programie. Tańczyła już wcześniej we włoskiej wersji show programu "Taniec z gwiazdami".

Premierowy odcinek ósmego sezonu "Grande Fratello VIP" zostanie wyemitowany 17 marca przez stację Canale 5. Po raz pierwszy w historii programu wystąpi w niej polityk takiej rangi jak Alessandra Mussolini.

Kim jest Alessandra Mussolini?

63-latka jest wnuczką dyktatora Benito Mussoliniego i siostrzenicą aktorki Sophii Loren. Rozpoczęła działalność polityczną jeszcze na początku lat 90. Dołączyła wówczas do neofaszystowskiej prawicowej partii Włoski Ruch Społeczny.

W swojej karierze była europosłanką, a także zasiadała w obu izbach włoskiego parlamentu. Z kolei jako postać w show-biznesie dała się poznać jako aktorka, piosenkarka i modelka.

Zainteresowanie programem wzrosło

Będzie to już ósma edycja programu "Grande Fratello VIP", jak we Włoszech nazywa się reality show "Celebrity Big Brother". Nadawane od 2016 roku show cieszy się popularnością widzów. Teraz zainteresowanie nową odsłoną jeszcze wzrosło, gdy ogłoszono, że jedną z uczestniczek będzie Alessandra Mussolini.

W nowej edycji programu weźmie udział 16 celebrytów. Obok Mussolini będą to prezenterki telewizyjne: Antonella Elia, Adriana Volpe i Paola Caruso, modelki: Blu Barbara Prezia i Ibiza Altea, komicy: Dario Cassini i Francesca Manzini oraz GionnyScandal (raper), Renato Biancardi (piosenkarz), Raimondo Todaro (tancerz) i magik, Marco Berry. Pozostali, czyli Giovanni Calvario, Lucia Ilardo, Raul Dumitraz oraz Nicolo Brigante to uczestnicy innych programów typu reality show.