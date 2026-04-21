Na podstawie źródeł naukowcy szacują wstępnie, że na terenie dwóch miejscowości znajduje się około 350 szczątków ofiar - poinformował RMF FM dr Rafał Kościański z IPN. Prace będą kontynuowane i po ustaleniu wszelkich informacji, na temat tego miejsca IPN będzie starał się o zgodę na prowadzenie prac ekshumacyjnych - przekazał dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie.

Pamięć zbrodni wołyńskiej

Zbrodnia wołyńska (znana także jako rzeź wołyńska) to masowe mordy ludności polskiej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu w latach 1943-1945. Największe nasilenie zbrodni miało miejsce latem 1943 roku.

Wołyń był w okresie międzywojennym częścią II Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny światowej region znalazł się pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. W tym czasie narastały napięcia narodowościowe między Polakami a Ukraińcami.

Kulminacja zbrodni nastąpiła 11 lipca 1943 roku, w tzw. krwawą niedzielę, kiedy to oddziały UPA zaatakowały jednocześnie około 100 polskich miejscowości.

Szacuje się, że na Wołyniu zginęło od 40 do 60 tysięcy Polaków. Zbrodnie miały także miejsce na terenach Małopolski Wschodniej, gdzie liczba ofiar sięgała kolejnych kilkudziesięciu tysięcy.

W Polsce 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.