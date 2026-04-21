Jak poinformował Instytut Pamięci Narodowej, w pierwszym dniu prac poszukiwawczych prowadzonych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki ofiar zbrodni. IPN przekazał, że odkryto nieznaną dotąd mogiłę zbiorową.
"Na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 r. dokonali zbiorowego mordu na Polakach, odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 r. przeprowadzono prace ekshumacyjne" - informuje IPN.
Instytut podaje, że prace znajdują się na wczesnym etapie i aktualnie polegają na odkrywaniu zarysów obiektu. W tym momencie trudno oszacować dokładną wielkość mogiły. Jednocześnie badacze nie mają wątpliwości co do tego, że jest to mogiła zbiorowa.