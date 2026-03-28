Udaremniono atak terrorystyczny w centrum Paryża - poinformowała w sobotę AFP, powołując się na swoich informatorów. Policja ujęła mężczyznę, gdy próbował ostatniej nocy podłożyć ładunek wybuchowy pod gmachem Bank of America w centrum stolicy Francji.

Według agencji AFP do zatrzymania doszło około godz. 3:30, gdy zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie w zachodniej części centrum Paryża.

Ładunek był domowej roboty i składał się z pięciolitrowego pojemnika wypełnionego płynem, najpewniej paliwem, do którego dołączony był zapalnik.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone wydziałowi antyterrorystycznemu brygady kryminalnej i paryskiej policji sądowej.