"Złożyłam rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa" - poinformowała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka. Jak twierdzi, Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
"Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" - napisała dziś na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka.