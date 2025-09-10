​W środę szwedzkie media obiegła niecodzienna wiadomość. Elisabet Lann, świeżo powołana minister zdrowia Szwecji, zasłabła podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w nowej roli. Incydent wywołał poruszenie wśród obecnych na sali polityków, dziennikarzy oraz obsługi. Na szczęście sytuacja zakończyła się szczęśliwie - po kilku minutach Lann odzyskała przytomność i wróciła na konferencję, by wyjaśnić powody swojego zasłabnięcia.

Elisabet Lann straciła przytomność na konferencji, fot. SVT / Shutterstock

Nagłe zasłabnięcie na oczach mediów

Do zdarzenia doszło tuż po tym, jak premier Szwecji Ulf Kristersson oficjalnie ogłosił Elisabet Lann nową minister zdrowia. Lann, reprezentująca Chrześcijańską Demokrację, miała po raz pierwszy wystąpić publicznie w nowej roli. Po krótkim przemówieniu, podczas którego dziękowała za powierzone jej stanowisko i przedstawiała swoje priorytety, nagle zasłabła. Świadkowie relacjonują, że osunęła się na mównicę, a następnie upadła na ziemię.

Na omdlenie natychmiast zareagowali obecni na sali politycy, dziennikarze oraz członkowie obsługi konferencji. Udzielili Lann pierwszej pomocy i wyprowadzili ją z sali. Przez kilka minut wśród zgromadzonych panowało napięcie i niepokój o zdrowie nowej minister.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Powrót na konferencję i wyjaśnienie przyczyn

Jak podały szwedzkie media, Elisabet Lann już po kilku minutach wróciła na salę konferencyjną. Wyraźnie osłabiona, ale przytomna, postanowiła wyjaśnić, co się stało. To nie był zupełnie normalny wtorek. Oto, co może się zdarzyć, gdy ma się niski poziom cukru we krwi - powiedziała, cytowana przez lokalne portale informacyjne.

Polityczka podkreśliła, że przyczyną jej zasłabnięcia był nagły spadek poziomu cukru we krwi. Zapewniła również, że jej stan zdrowia jest stabilny i nie wymagał hospitalizacji. Jej szybki powrót na konferencję został odebrany przez wielu jako dowód determinacji i profesjonalizmu.

Zmiany w szwedzkim rządzie

Elisabet Lann została powołana na stanowisko minister zdrowia po rezygnacji Acko Ankarberg Johansson. Decyzję o nominacji ogłosił premier Ulf Kristersson podczas wtorkowej konferencji prasowej. Lann, związana z Chrześcijańską Demokracją, ma przed sobą trudne zadanie - kierowanie resortem zdrowia w czasie, gdy system opieki zdrowotnej w Szwecji stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym rosnącymi kosztami i niedoborem personelu medycznego.