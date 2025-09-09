Blisko 11 tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach na ulicach francuskich miast, po tym jak upadł rząd premiera Francoisa Bayrou. Dziennik "Le Parisien", powołując się na źródła w policji, podkreśla, że ludzie, którzy w poniedziałkowy wieczór wyszli na ulicę, nie kryli zadowolenia.

Francuzi zareagowali na upadek rządu premiera Francoisa Bayrou / Teresa Suarez, Yoan Valat / PAP/EPA

Zgromadzenia te odbyły się przed merostwami.

Źródło cytowane przez "Le Parisien" podało, że w około 200 akcjach, które przebiegały "w świątecznej atmosferze", wzięło udział ogółem 11 tysięcy osób.

Francuzi cieszą się po klęsce premiera

Najliczniejsze demonstracje odbyły się w Rennes, gdzie przyszło 750 osób i Lyonie - tam frekwencja wyniosła 500 uczestników. W Paryżu demonstranci przyszli przed urzędy (merostwa) poszczególnych dzielnic.

Na demonstracjach pojawiły się nawiązania do protestów na szerszą skalę, pod hasłem "Blokujmy wszystko", zapowiedzianych na 10 września. Ruch o tej nazwie pojawił się latem w portalach społecznościowych.

Początkowo jego celem był sprzeciw wobec oszczędności budżetowych proponowanych przez Bayrou, następnie pojawiły się wezwania do protestów i akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego 10 września. Postulat "zablokowania" kraju tego dnia poparła skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona - LFI.

We Francji upad rząd Françoisa Bayrou

W poniedziałek rząd premiera Françoisa Bayrou przegrał głosowanie nad wotum zaufania, które stanowiło kulminację tygodni napięć politycznych i społecznych, wywołanych zapowiadanymi przez władze drastycznymi cięciami budżetowe.

Zgromadzenie Narodowe odrzuciło wotum zaufania dla rządu François Bayrou 364 głosami przeciw i 194 za. Premier jest zmuszony złożyć swoją rezygnację, wraz z rezygnacją swojego rządu, na ręce Prezydenta Republiki.

Po raz pierwszy w historii Piątej Republiki rząd upadł w wyniku wotum zaufania. Wynik głosowania może przesądzić nie tylko o losie obecnego gabinetu, ale także o stabilności politycznej i gospodarczej całego kraju.