W świecie mody doszło do prawdziwej rewolucji. Po niemal czterech dekadach na stanowisku redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji „Vogue’a”, Anna Wintour ustąpiła ze swojej funkcji, kończąc tym samym jedną z najdłuższych i najbardziej wpływowych kadencji w historii współczesnej prasy. Jej miejsce zajęła 39-letnia Chloe Malle, której nazwisko już wzbudza ogromne emocje wśród czytelników i ekspertów branży.

Chloe Malle na Met Gali w 2024 roku / ANGELA WEISS/AFP/East News / East News

Koniec pewnej epoki

Decyzja Anny Wintour o rezygnacji ze stanowiska redaktorki naczelnej została ogłoszona na początku czerwca, wywołując falę komentarzy na całym świecie. Przez 37 lat Wintour nie tylko kształtowała trendy, ale także wyznaczała kierunki rozwoju całej branży modowej.

Charakterystyczna fryzura, ciemne okulary i niepowtarzalny styl - to wszystko sprawiło, że Wintour stała się ikoną popkultury. Choć ustąpiła ze stanowiska naczelnej, nie rozstaje się z magazynem - objęła nową funkcję szefowej działu treści redakcyjnych i pozostaje globalną dyrektorką wydawniczą, co oznacza, że nadal będzie miała wpływ na wszystkie edycje "Vogue’a".

Nowa twarz "biblii mody"

Po tygodniach spekulacji i oczekiwań, czytelnicy w końcu poznali nazwisko nowej liderki. Chloe Malle, dziennikarka o amerykańsko-francuskich korzeniach, związana jest z magazynem od 2011 roku. Przez lata konsekwentnie budowała swoją pozycję, przechodząc przez kolejne szczeble kariery - od redaktorki strony Vogue.com, aż po prowadzącą popularny podcast "The Run Through". Teraz nadszedł czas na jej największy awans.

W swoim pierwszym oświadczeniu po nominacji Chloe Malle nie kryła emocji. Vogue już mnie ukształtował. Jestem podekscytowana perspektywą kształtowania Vogue’a - mówiła. Jej słowa pokazują, że nowa redaktorka naczelna doskonale rozumie zarówno wagę, jak i odpowiedzialność, jaka na niej spoczywa.

Dziedzictwo i przyszłość

Anna Wintour, komentując wybór swojej następczyni, podkreśliła, że Chloe Malle potrafi znaleźć równowagę między szacunkiem dla tradycji a nowoczesnością. Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z nią - nie tylko jako jej mentorka, ale także uczennica, gdy będzie prowadzić nas tam, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy - zaznaczyła była szefowa magazynu.

Malle pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych. Jest córką amerykańskiej aktorki Candice Bergen, znanej m.in. z serialu "Orły z Bostonu", oraz nieżyjącego już francuskiego reżysera Louisa Malle’a, twórcy takich filmów jak "Windą na szafot" czy "Skaza". Jej pochodzenie i wychowanie w środowisku artystycznym z pewnością wpłynęły na jej wrażliwość i podejście do kultury.

Nieoczywista droga do sukcesu

Co ciekawe, Chloe Malle przyznała w jednym z wywiadów, że praca dla "Vogue’a" nie była jej spełnieniem marzeń. Podczas rozmów kwalifikacyjnych targały mną wątpliwości, ponieważ moda nie jest jednym z moich głównych zainteresowań w życiu i bardziej chciałam być dziennikarką niż redaktorką modową. Machina Vogue’a tak bardzo mnie jednak urzekła, że nie mogłam się oprzeć - wyznała Malle.

Przed Chloe Malle stoi niełatwe zadanie - musi nie tylko utrzymać prestiż i pozycję magazynu, ale także odpowiedzieć na wyzwania współczesnego rynku medialnego. Świat mody zmienia się dynamicznie, a oczekiwania czytelników są coraz większe. Nowa redaktorka naczelna ma jednak wsparcie zarówno legendarnej poprzedniczki, jak i całego zespołu redakcyjnego.