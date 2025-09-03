​Polacy okazali niezwykłą solidarność z rodziną tragicznie zmarłego pilota F-16. Po katastrofie myśliwca w Radomiu zbiórka na rzecz dwóch synów majora Macieja "Slaba" Krakowiana przerosła wszelkie oczekiwania - wsparcie przekroczyło już ponad 2 mln zł.

Maciej "Slab" Krakowiak / PAP

Organizatorzy akcji podkreślają, że całość zgromadzonych środków zostanie przeznaczona na przyszłość Olka i Mikołaja. "Chcemy, aby dorastali w poczuciu bezpieczeństwa mimo rodzinnej tragedii" - czytamy na stronie zbiórki. To jeden z największych i najszybciej rosnących wyników w historii podobnych akcji w Polsce.

W środę 3 września licznik zbiórki wskazywał już ponad 2 mln zł. Wsparcie okazało prawie 33 tys. osób.

"Major Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwców, instruktorem-pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team, który - jak sam mówił - od dekady z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy. Ci, którzy go znali, nazywają go dumą polskich Sił Powietrznych oraz asem lotnictwa. Był też oddanym mężem żony Magdaleny i kochającym ojcem 4-letnich bliźniaków - Olka i Mikołajka" - napisali organizatorzy zbiórki.

Tragedia podczas przygotowań do Air Show

Katastrofa wydarzyła się 28 sierpnia podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Myśliwiec F-16 rozbił się na terenie lotniska, a pilot - 37-letni mjr Maciej Krakowian - zginął na miejscu.

Radomianie oraz społeczność lotnicza oddają mu hołd. Pod ogrodzeniem lotniska płoną znicze i pojawiają się kwiaty. Lotnicy z całego kraju wspominają go jako pasjonata, profesjonalistę i człowieka, który inspirował innych.

Brytyjska grupa akrobacyjna Red Arrows, która miała być gwiazdą Air Show, uhonorowała polskiego pilota, odpalając biało-czerwone race podczas odlotu z Radomia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku. Wstępne ustalenia wskazują na możliwość błędu pilotażowego, jednak ostateczne wnioski będą znane po zakończeniu dochodzenia.

Pogrzeb Macieja "Slaba" Krakowiana

W komunikacie, który opublikowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, można przeczytać, że będzie on miał charakter prywatny.

"Informujemy, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr. pil. Macieja "Slaba" Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania" - poinformowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, w której służył tragicznie zmarły pilot. "Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - podkreślono.