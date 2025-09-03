​Australia, Stany Zjednoczone i Kanada to wciąż najpopularniejsze kierunki emigracji dla obywateli Wielkiej Brytanii, ale na liście krajów wybieranych przez Brytyjczyków coraz wyżej plasuje się Polska. Najnowsze badanie oparte na danych ONZ ujawnia, że liczba Brytyjczyków mieszkających nad Wisłą wzrosła w ostatnich latach ponad czterokrotnie, a nasz kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych miejsc do życia przez mieszkańców Zjednoczonego Królestwa.

W ostatnich latach miliony Brytyjczyków opuściły Wielką Brytanię. Powodów może być wiele - poszukiwanie miejsca do życia w cieplejszym klimacie czy przy niższych kosztach życia. Nowe badanie dotyczące migrantów, które przeprowadzono z wykorzystaniem danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2024 roku, ujawniło, dokąd Brytyjczycy przenoszą się najczęściej.

Na szczycie rankingu uplasowała się Australia z populacją sięgającą ponad 1,1 miliona brytyjskich ekspatów, co stanowi 23 proc. wszystkich migrantów opuszczających wyspy. Tuż za nią znalazły się Stany Zjednoczone, do których wyjechało na stałe niemal 900 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa. Trzecie miejsce zajęła Kanada - tam przeprowadziło się ponad 400 tys. szukających lepszego miejsca do życia Brytyjczyków.

Co ciekawe, wśród krajów najchętniej obieranych przez Brytyjczyków za cel podróży w jedną stronę wymieniono także Polskę. Zajęła ona 7. miejsce, odnotowując przy tym znaczący wzrost liczby imigrantów z Albionu. Podczas gdy w 2015 roku mieszkało u nas 41 tys. Brytyjczyków, w zeszłym roku było ich już 184 900.

Wzrost popularności europejskich destynacji

Przeprowadzka do innego kraju to ekscytująca decyzja, jednak proces relokacji może być przytłaczający, szczególnie w erze po brexicie - ocenił w rozmowie z "Daily Mail" Cameron Hamilton z hiszpańskiej agencji nieruchomości 5 Real Estate, która przeprowadziła badanie.

Australia, USA i Kanada wciąż przyciągają większość brytyjskich migrantów, prawdopodobnie ze względu na wysoką jakość życia, to, że są krajami przeważnie anglojęzycznymi oraz na ogólnie wyższe wynagrodzenia niż w Wielkiej Brytanii. Jednak obserwujemy niezwykły wzrost popularności europejskich celów podróży, szczególnie w Europie Wschodniej - dodał.

Dane wskazujące na znaczny wzrost w krajach takich jak Rumunia i Polska sugerują zmieniające się priorytety brytyjskich migrantów. Jednak, gdyby zagłębić się w temat, migracja z tych krajów do Wielkiej Brytanii wzrosła i znacznie przewyższa migrację do nich. To sugeruje, że część dotychczasowych migrantów wraca po pobycie w Wielkiej Brytanii. Nie jest to trend, w którym obywatele urodzeni w Wielkiej Brytanii coraz częściej szukają tam miejsca do życia - wyjaśnił ekspert.